ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с Алексом Тейшейрой

32-летний бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», получил статус свободного агента.

О расторжении контракта с футболистом сегодня официально отрапортовал «Бешикташ», в стане которого Тейшейра выступал с августа минувшего года.

За «черных орлов» бразилец провел 31 матч, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, что за «Шахтер» Тейшейра провел 222 поединка, записав на свой счет 89 голов и 25 ассистов.