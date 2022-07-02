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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с Алексом Тейшейрой
Турция
02 июля 2022, 16:25 |
907
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с Алексом Тейшейрой

Бывший лидер «Шахтера» получил статус свободного агента

02 июля 2022, 16:25 |
907
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с Алексом Тейшейрой
ФК Бешикташ. Алекс Тейшейра (справа)

32-летний бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», получил статус свободного агента.

О расторжении контракта с футболистом сегодня официально отрапортовал «Бешикташ», в стане которого Тейшейра выступал с августа минувшего года.

За «черных орлов» бразилец провел 31 матч, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Напомним, что за «Шахтер» Тейшейра провел 222 поединка, записав на свой счет 89 голов и 25 ассистов.

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Алекс Тейшейра Бешикташ расторжение контракта трансферы
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Источник ФК Бешикташ
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