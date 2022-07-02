ОФИЦИАЛЬНО. Бешикташ расторг контракт с Алексом Тейшейрой
Бывший лидер «Шахтера» получил статус свободного агента
32-летний бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», получил статус свободного агента.
О расторжении контракта с футболистом сегодня официально отрапортовал «Бешикташ», в стане которого Тейшейра выступал с августа минувшего года.
За «черных орлов» бразилец провел 31 матч, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Напомним, что за «Шахтер» Тейшейра провел 222 поединка, записав на свой счет 89 голов и 25 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Девушка на 24 года моложе легендарного футболиста
Словенский полузащитник рассказал о своей любви к киевскому клубу