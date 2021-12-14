Прокол по-стамбульски. Как ошибся Бешикташ, поверив в Алекса Тейшейру

В начале нынешнего года подошла к завершению почти пятилетняя история пребывания бразильского хавбека Алекса Тейшейры в Китае. Экс-лидер «Шахтера», который в последнем сезоне в стане «горняков» будоражил фантазии болельщиков феноменальной результативностью, не увидел перспектив оставаться в кризисном «Цзянсу Сунин», который вскоре банально развалился, прекратив существование.

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После этого много месяцев Тейшейра пытался найти себе новый клуб. Очевидно, что в 31 год возвращаться в Бразилию хавбек не очень-то и хотел, стремясь поиграть еще где-то или ради спортивной славы, или ради денег. «Сладкий» вариант с саудовским «Аль-Хилялем» в итоге так и не реализовался во что-то конкретное, равно как и не нашли подтверждений слухи о возможном возвращении Тейшейры в Украину – причем не только в «Шахтер», но и в «Динамо», под крыло Мирчи Луческу.

В итоге более полугода Тейшейра оставался без клуба. Конечно, финансово футболист, сколотивший целое состояние в Китае, мог себе позволить оставаться без работы и до пенсии, причем не только своей, но и собственных внуков, однако Алексу все-таки очень хотелось играть. В середине августа бразилец и его агенты наконец-то нашли подходящий вариант – турецкий «Бешикташ». В стамбульском клубе очень хотели заполучить некогда весьма грозного футболиста, но в какой-то степени осторожничали. В итоге контракт был подписан всего на два года с опцией пролонгации еще на сезон.

Надо сказать, что решение боссов «Бешикташа» пригласить Тейшейру не нашло всеобщего одобрения в фанатской среде клуба. Некоторые поклонники «черных орлов» открыто критиковали руководство за подписание «угасшей звезды», прибывшей в Стамбул после пяти лет «легкой прогулки» и сумасшедшего заработка в Китае. Их настроения дошли и до футболиста, который весьма эксцентрично ответил на всю критику. «Я опозорю тех, кто такое говорит обо мне. Сделаю это своими выступлениями. Я снова докажу всем, что способен на многое», - заявил Тейшейра.

Но говорить – это, как известно, не мешки ворочать… Спустя четыре месяца после подписания Тейшейры фанаты и руководство «Бешикташа» испытывают горькое разочарование от выступлений бразильца. Алекса брали как игрока, способного усилить чемпионский состав «черных орлов», и помочь им отстоять титул, а также достойно выступить в Лиге чемпионов. В итоге в 10 поединках турецкой Суперлиги Тейшейра отличился лишь 2 забитыми мячами, а в самом престижном клубном турнире континента на его счету только 3 матча и ни одного результативного действия.

Ныне «Бешикташ» находится на 9-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Отставание команды Сергена Ялчина от лидирующего «Трабзонспора» составляет 18 очков, что уже сейчас, когда команды близки лишь к середине дистанции, практически сводит на нет шансы «черных орлов» побороться за очередное чемпионство. В Лиге чемпионов «Бешикташ» тоже провалился, хотя угодил во вполне ровную (особенно на фоне остальных) группу с «Аяксом», дортмундской «Боруссией» и лиссабонским «Спортингом». Из этого квартета амбициозные стамбульцы не смогли пробиться даже в Лигу Европы, причем проиграли все три домашних матча, за что получили нещадную критику от собственных же фанатов.

Алекса Тейшейру критикуют едва ли не больше остальных, и это абсолютно закономерно. От бразильца, особенно после его словесной бравады на старте пребывания в клубе, ожидали многого, особенно забитых мячей и, конечно же, результативных передач, коими хавбек многократно радовал фанатов «Шахтера». На выходе же ассистов у Тейшейры ноль, а его белозубую улыбку все чаще можно увидеть не на поле, а на скамье запасных, куда Ялчин не стесняется отряжать звездного новичка коллектива.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Тейшейра

И коуча «Бешикташа» можно понять. Если другие звездные «пенсионеры», выступающие в турецкой Суперлиге, оправдывают свое пребывание в этой лиге (например, Марио Балотелли из «Адана Демирспор» лидирует по числу ударов в чемпионате (53); Макс Градель из «Сивасспора» является лучшим по количеству обводок (144) и рывков с продвижением (60), а Марек Гамшик из «Трабзонспора» занимает вторую строчку по выполненным умным передачам (24), уступая лишь на одно действие своему одноклубнику Энтони Нвакаэме), то вот Алекс Тейшейра – никак нет. И это при том, что бразилец получает 3,4 миллиона евро за сезон, а также ему были выплачены 900 тысяч евро в качестве подъемных при подписании контракта, что являлось категоричным требованием футболиста и его агентов.

Более того, 27 ноября в провальном для «черных орлов» домашнем матче против «Гиресунспора» (0:4) Алекс Тейшейра получил повреждение, из-за которого рискует пропустить значительную часть времени. Речь идет о частичном разрыве задней мышцы левого бедра, что способно вывести бразильца из игры на месяц или два. Подобная ситуация больно бьет по планам руководства «Бешикташа», которое уже задумывалось над целесообразностью январской продажи несостоявшейся звезды стамбульцев.

В турецкой прессе пишут, что «Бешикташ» оценивал все возможные варианты ухода Тейшейры, чтобы снизить нагрузку на фонд заработной платы. Одним из таковых является трансфер хавбека в Бразилию, где к нему есть интерес от ряда неназванных клубов. Однако сейчас, когда Тейшейра оказался в лазарете, южноамериканцы поставили на паузу разговоры о возвращении хавбека, желая дождаться итогов его лечения. В конечном итоге, травма может сорвать январский переход Алекса, и «Бешикташ» будет вынужден платить бразильцу немалый оклад и в дальнейшем.

Интересен и другой момент, играющий важную роль в данной ситуации. Поговаривают, что на состоявшейся недавно встрече между главным тренером «Бешикташа» Сергеном Ялчином и президентом клуба Ахметом Нур Чеби, первый открыто признался второму в двух провальных трансферах, которые стамбульцы осуществили по просьбе наставника. «Я признаю, что совершил ошибку при работе на трансферном рынке. Игроки, которых я так хотел, не оправдали моих ожиданий. Они меня разочаровали», - заявил Ялчин. При этом, по данным журналистов, коуч «Бешикташа» вел речь об Алексе Тейшейру и экс-форварде «Челси» Миши Батшуайи. Обоих, как сказал Ялчин президенту клуба, «не стоит ждать в стартовом составе команды».

С учетом этого, неудивительно, что «Бешикташ» уже изучает возможность избавиться от Тейшейры, хотя с момента подписания контракта с бразильцем не прошло и полугода. Похоже, что Алексу, который после существенной паузы в карьере наконец-то вернулся на поле, действительно пора задуматься над возвращением на родину, где уже доигрывают немало его хороших знакомых – в частности, Виллиан, Дуглас Коста, Жадсон, Тайсон и Луис Адриано. А что делать, если болтать языком и рассказывать различные байки у Тейшейры нынче получается гораздо лучше, чем забивать мячи, отдавать результативные передачи и в целом быть полезным для своей команды на футбольном поле?..