Алекс Тейшейра впервые рассказал, почему не перешел из Шахтера в Ливерпуль

Украинский клуб не смог договориться с «красными» по деталям сделки

  • 09.09.2021 21:00
  • 1544 просмотра
  • 6 комментариев
Алекс Тейшейра впервые рассказал, почему не перешел из Шахтера в Ливерпуль
© sabah.com.tr. Алекс Тейшейра

31-летний бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, который недавно стал игроком «Бешикташа», рассказал, почему в свое время не перешел из «Шахтера» в «Ливерпуль», а подался в китайский «Цзянсу Сунин».

«Никто не знает истинной истории, почему так произошло. Все выглядит, словно я предпочел Китай и деньги Премьер-лиге! Именно так это преподносится, хотя АПЛ – лучший чемпионат в мире. «Ливерпуль» и «Шахтер» не смогли прийти к соглашению. «Шахтер» продолжал увеличивать сумму. Я был разочарован. В последний день я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его из-за своей семьи и своего будущего. Я не отказался от Премьер-лиги из-за денег, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом. Потому что хочу жить и ни от кого не зависеть. Мне это нравится. Обо всем этом ранее знали только мои близкие друзья», - рассказал Тейшейра.

Напомним, Алекс Тейшейра переехал в «Цзянсу Сунин» в феврале 2016 года за 50 миллионов евро.

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Источник — CNN Turk

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 09.09.2021 21:24
    0
    manticora1990, 09.09.2021 21:06
    Не читаю даже!! И так все ясно что врет!! За бабосами погнался он!!
    Который час сейчас в козлостане? Можно я буду называть вас ЧМО(ЧеловекМосковскойОбласти)?
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    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 09.09.2021 21:21
    0
    Ахмет доплачивал за типа "великие" продажи шахтера. Только последний дон луган поверит что кто-то реально давал этот парад BLM отсосуолловский по 40-50млн)) Понт дороже денег, а Ахмет все года гребет с народа на себя и своих обезьяниньев миллиарды, ему эти копейки вообще по ...ради понтореза. Отдаешь бесплатно игрока платишь за тот клуб все налоги за типа приобретение за 50млн и всё: царь во дворца ,царь во дворца. Самые дорогие трансферы игроков в восточной Европе. ))) Грёбаные отсосуолловские клоуны.
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    Igor Krasnenko
    online
    Igor Krasnenko, 09.09.2021 21:11
    0
    manticora1990, 09.09.2021 21:06
    Не читаю даже!! И так все ясно что врет!! За бабосами погнался он!!
    дай угадаю, за зеленкого голосовал/а? не читая
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    Trollface
    Trollface, 09.09.2021 21:11
    +1
    Не похоже на правду. Была заинтересованность не только Ливерпуля.
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 09.09.2021 21:08
    0
    каждому бразиле не угодишь, кому бабло, а кому родные пальмы дороже (я о Тайсоне).
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 09.09.2021 21:06
    -1
    Не читаю даже!! И так все ясно что врет!! За бабосами погнался он!!
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