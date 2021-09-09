Алекс Тейшейра впервые рассказал, почему не перешел из Шахтера в Ливерпуль

31-летний бразильский полузащитник Алекс Тейшейра, который недавно стал игроком «Бешикташа», рассказал, почему в свое время не перешел из «Шахтера» в «Ливерпуль», а подался в китайский «Цзянсу Сунин».

«Никто не знает истинной истории, почему так произошло. Все выглядит, словно я предпочел Китай и деньги Премьер-лиге! Именно так это преподносится, хотя АПЛ – лучший чемпионат в мире. «Ливерпуль» и «Шахтер» не смогли прийти к соглашению. «Шахтер» продолжал увеличивать сумму. Я был разочарован. В последний день я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его из-за своей семьи и своего будущего. Я не отказался от Премьер-лиги из-за денег, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом. Потому что хочу жить и ни от кого не зависеть. Мне это нравится. Обо всем этом ранее знали только мои близкие друзья», - рассказал Тейшейра.

Напомним, Алекс Тейшейра переехал в «Цзянсу Сунин» в феврале 2016 года за 50 миллионов евро.