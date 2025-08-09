Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Давид Луис успел восстановиться от повреждения
Кипрский «Пафос» официально объявил о возобновлении от травмы бразильской звезды клуба Давида Луиса. Об этом пишет клубная пресс-служба.
Клубные медиа опубликовали видео по тренировке, где видно, что бразилец тренируется в общей группе своей команды перед ответным матчем с киевским Динамо в Лиге чемпионов.
На видео Луис тренируется вместе с партнерами, а пресс-служба Пафоса сопровождала ролик подписью: Легенда в действии. Пристегнитесь, Пафос». Это может свидетельствовать о том, что у бывшего звездного футболиста Челси и ПСЖ есть шанс выйти на поле уже в ответном матче против Динамо.
В первом поединке Пафос одержал минимальную победу над бело-синими со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шовковского результативно разгрузилась перед ответным матчем в еврокубках
Вы удивитесь, но вопрос не только в деньгах…