  4. Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»
Лига чемпионов
09 августа 2025, 13:29 |
Пафос угрожает Динамо перед ответным матчем в ЛЧ: «Легенда в действии»

Давид Луис успел восстановиться от повреждения

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Кипрский «Пафос» официально объявил о возобновлении от травмы бразильской звезды клуба Давида Луиса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Клубные медиа опубликовали видео по тренировке, где видно, что бразилец тренируется в общей группе своей команды перед ответным матчем с киевским Динамо в Лиге чемпионов.

На видео Луис тренируется вместе с партнерами, а пресс-служба Пафоса сопровождала ролик подписью: Легенда в действии. Пристегнитесь, Пафос». Это может свидетельствовать о том, что у бывшего звездного футболиста Челси и ПСЖ есть шанс выйти на поле уже в ответном матче против Динамо.

В первом поединке Пафос одержал минимальную победу над бело-синими со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.

Олег Вахоцкий
