09 августа 2025, 20:01
Марта Костюк – Татьяна Мария. Разгром в Цинциннати. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Марта Костюк – Татьяна Мария. Разгром в Цинциннати. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Татьяну Марию в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Украинка добыла победу со счетом 6:0, 6:1 за 51 минуту. Это было второе очное противостояние соперниц, Марта во второй раз обыграла Татьяну.

Следующей соперницей Костюк будет третья ракетка мира Ига Свентек из Польши.

🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Татьяна Мария – Марта Костюк [25] – 0:6, 1:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
