Марта Костюк – Татьяна Мария. Разгром в Цинциннати. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
9 августа украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Татьяну Марию в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Украинка добыла победу со счетом 6:0, 6:1 за 51 минуту. Это было второе очное противостояние соперниц, Марта во второй раз обыграла Татьяну.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей Костюк будет третья ракетка мира Ига Свентек из Польши.
🏆 WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Татьяна Мария – Марта Костюк [25] – 0:6, 1:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беллью не обращает внимания на габариты
Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году