Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык объяснил, зачем выпустил 15-летнего форварда Олега Дзюринца в матче против Динамо (1:5) во 2 туре УПЛ.

«Олег – талантливый футболист. Он тренируется и с первой командой, и с Рухом U-19. Мы видим его желание работать на тренировках и потенциале. Поэтому будем давать ему возможность расти и прогрессировать», – сказал тренер.

Вышедший на замену Олег Дзюринец в составе Руха на 90-й минуте поединка с Динамо стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Украины в возрасте 15 лет и 17 дней.

