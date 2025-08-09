Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 10:49 | Обновлено 09 августа 2025, 10:51
Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ

Олег Дзюринец стал рекордсменом УПЛ

Коуч Руха пояснил, зачем выпустил 15-летнего футболиста против Динамо в УПЛ
ФК Рух. Олег Дзюринец

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык объяснил, зачем выпустил 15-летнего форварда Олега Дзюринца в матче против Динамо (1:5) во 2 туре УПЛ.

«Олег – талантливый футболист. Он тренируется и с первой командой, и с Рухом U-19. Мы видим его желание работать на тренировках и потенциале. Поэтому будем давать ему возможность расти и прогрессировать», – сказал тренер.

Вышедший на замену Олег Дзюринец в составе Руха на 90-й минуте поединка с Динамо стал самым молодым дебютантом в истории чемпионата Украины в возрасте 15 лет и 17 дней.

Ранее тренер Руха объяснил фиаско в матче против Динамо

Олег Дзюринец Рух Львов Динамо Киев Рух - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Иван Федык
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
