Киченок и Остапенко уступили во втором матче подряд на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA уступили Габриэле Дабровски и Джулиане Олмос.

WTA Finals. Пары. Групповой этап

Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – 7:6 (7:5), 2:6, [12:10]

Отметим, что Людмила и Алена не реализовали матчбол на решающем тай-брейке.

К слову, Людмила впервые играет на турнире WTA Finals.

В следующем туре Киченок и Остапенко сыграют с Данилиной и Хаддад Майей.

В предыдущем туре украинско-латвийский дуэт уступил Кудерметовой и Мертенс.

