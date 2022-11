Источник: Мудрик покинет Шахтер в январе

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик с высокой долей вероятности покинет клуб во время январского трансферного окна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян.

Вероятность трансфера Мудрика уже в январе существенно повысилась после вылета «Шахтера» из Лиги чемпионов. Интерес к Мудрику проявляют три топ-клуба АПЛ: «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Мудрика 7 голов и 7 ассистов в 13 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

🚨Mykhaylo Mudryk is very likely to leave the team in January following Shakhtar's #UCL elimination.



Arsenal, Liverpool & Manchester City are interested in young talent.#afc #LFC pic.twitter.com/dQwyMQF2pw