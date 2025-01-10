Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу

19-летний вратарь Ярослав Троицкий может продолжить карьеру в испанском чемпионате – игра украинца заинтересовала «Вильярреал».

Голкипер польского клуба «ГКС Катовице» прибыл в Испанию на просмотр и если впечатлит тренера, то присоединится к молодежной команде «Желтой субмарины».

«По информации из наших источников, украинский вратарь будет находиться неделю в расположении «Вильярреала. Если игра Ярослава понравится тренерам испанского коллектива, то после семидневного просмотра будет подписан полноценный контракт», – сообщил Telegram-канал Legioners.ua.

Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».