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  4. Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
Испания
10 января 2025, 06:53 |
781
0

Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу

Ярослав Троицкий в течении недели будет тренироваться с молодежной командой

10 января 2025, 06:53 |
781
0
Прибыл на просмотр. Украинский вратарь может присоединиться к Вильярреалу
ГК Катовице. Ярослав Троицкий

19-летний вратарь Ярослав Троицкий может продолжить карьеру в испанском чемпионате – игра украинца заинтересовала «Вильярреал».

Голкипер польского клуба «ГКС Катовице» прибыл в Испанию на просмотр и если впечатлит тренера, то присоединится к молодежной команде «Желтой субмарины».

«По информации из наших источников, украинский вратарь будет находиться неделю в расположении «Вильярреала. Если игра Ярослава понравится тренерам испанского коллектива, то после семидневного просмотра будет подписан полноценный контракт», – сообщил Telegram-канал Legioners.ua.

Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».

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Микола Титюк Источник: Legioners.ua
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