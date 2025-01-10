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Саудовская Аравия
10 января 2025, 06:49 | Обновлено 10 января 2025, 07:06
261
0

Он забивает 24 года подряд. Роналду установил уникальный рекорд

Криштиану реализовал пенальти за Аль-Наср в матче против Аль-Ахдуд

10 января 2025, 06:49 | Обновлено 10 января 2025, 07:06
261
0
Он забивает 24 года подряд. Роналду установил уникальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду записал в свой актив новое достижение.

В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср обыграл Аль-Ахдуд со счетом 3:1.

39-летний португалец, реализовав пенальти на 42-й минуте, забил свой первый гол в 2025 году.

Роналду стал первым футболистом, который забивает на профессиональном уровне в течение 24 лет подряд – с 2002 до 2025 года.

Криштиану в текущем сезоне забил за Аль-Наср 11 мячей в 13 матчах. Его команда занимает третье место (28 очков), отставая от команд Аль-Иттихад (36) и Аль-Хиляль (34).

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Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахдуд рекорд статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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