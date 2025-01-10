Он забивает 24 года подряд. Роналду установил уникальный рекорд

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду записал в свой актив новое достижение.

В матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Наср обыграл Аль-Ахдуд со счетом 3:1.

39-летний португалец, реализовав пенальти на 42-й минуте, забил свой первый гол в 2025 году.

Роналду стал первым футболистом, который забивает на профессиональном уровне в течение 24 лет подряд – с 2002 до 2025 года.

Криштиану в текущем сезоне забил за Аль-Наср 11 мячей в 13 матчах. Его команда занимает третье место (28 очков), отставая от команд Аль-Иттихад (36) и Аль-Хиляль (34).