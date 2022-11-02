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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
02.11.2022, FT 0 : 4
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:46
12305
76

Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер

Команда Игора Йовичевича весной следующего года будет выступать в плей-офф Лиги Европы

02 ноября 2022, 21:35 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:46
12305
76
Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

В Варшаве состоялся поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» принимал действующего обладателя Кубка Германии – «РБ Лейпциг». Команду Игора Йовичевича в этом матче устраивала только победа, поскольку любой другой результат не позволял зацепиться за путевку в 1/8 финала престижнейшего еврокубка.

«Быков» устраивала и ничья, однако они хотели не только удержаться на втором месте в турнирной таблице, но и отомстить «горнякам» за унизительное домашнее поражение (1:4) в первом туре. А победа еще и давала немцам шансы финишировать первыми в турнирной таблице при условии, если бы мадридский «Реал» в параллельной встрече не смог обыграть шотландский «Селтик».

Козырем в рукаве гостей был их новый главный тренер Марко Розе, который два года назад дважды с крупным счетом побеждал «Шахтер» во главе «Боруссии» из Менхенгладбаха. Тогда гладбахцы забили 10 мячей без ответа (6:0, 4:0). Как показал итоговый результат сегодняшней игры, «горняки» вправду являются удобным для Розе соперником (или же наоборот). Но обо всем по порядку.

Для чемпионов Украины матч сразу пошел не по плану. Уже на 10-й минуте Кристофер Нкунку открыл счет на табло, успешно сыграв на добивании после того, как Анатолий Трубин отразил удар Тимо Вернера. Для французского полузащитника этот гол стал третьим в этом еврокубковом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Таким образом шансы «горняков» зацепиться за «журавля в небе» де-факто улетучились уже в дебюте поединка. Дончанам нужно было забивать как минимум дважды, в то время как у соперников появилось даже право на ошибку. Впрочем, подопечные Йовичевича не опустили руки и пытались отыграться еще в первом тайме, однако на перерыв они ушли, уступая в счете.

В раздевалке хорватский специалист должен был подобрать нужные слова, чтобы его команда переломила ход поединка. Однако начало второго тайма получилось похожим на первый. «РБ Лейпциг» снова забил быстрый гол, на этот раз отличился Андре Силва. После удара головой мяч попал в угол ворот донецкой команды – Трубин снова не спас.

А на 63-й минуте даже самые главные оптимисты поняли, что для «Шахтера» этот поединок будет последним в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Доминик Собослаи получил пас на ход, обыграл Трубина и отправил мяч в пустые ворота, доведя счет до разгромного. На этом игру можно было заканчивать, но «быки» не останавливались.

На экваторе второго тайма голкиперу «горняков» пришлось четвертый раз доставать сферу из сетки своих ворот. Игроки «РБ Лейпцига» разыграли штрафной, когда все ждали навеса в штрафную площадь, и Дани Ольмо мастерским ударом с острого угла забил от дальней штанги. Невероятное исполнение, у Трубина просто не было шансов дотянуться.

0:4 – «Шахтер» весной продолжит еврокубковую кампанию, но уже в Лиге Европы. «РБ Лейпциг» все же финишировал на второй позиции в группе, так как «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» забил сразу пять мячей в ворота «Селтика», пропустив в ответ лишь один гол.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 6-й тур.

«Шахтер» – «РБ Лейпциг» - 0:4

Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Ольмо, 68

Михайличенко, 24, Л. Тейлор, 65, Сикан, 90

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Л. Тейлор, 59) – Степаненко – Мудрик (Тотовицкий, 74), Судаков (Джурасек, 59), Бондаренко (Крыськив, 81), Петряк – Траоре (Сикан, 59).

РБ «Лейпциг»: Бласвих – Раум (Хальстенберг, 67), Гвардиол, Орбан, Симакан (Хенрихс, 67) – Шлагер (Диалло, 75), Кампль – Кунку, Собослаи (Ольмо, 67) – Вернер (Форсберг, 19), Силва.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - РБ ЛЕЙПЦИГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

События матча

68’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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Комментарии 76
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Владислав Рейский
Ладно, даже как болельщик ДК, могу только поздравить шахту с таким составом и ситуацией шо до последнего тура в не самой простой группе претендовали на выход из группы, но хоть евровесна будет. 
Днепр тоже с выходом.
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+16
elPadrino
я болельщик Динамо и желаю Шахтеру следующие еврокубки проводить на их родной Донбасс-арене
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+15
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Умник
Гении заголовков.
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+14
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Сергей Валюх
14 : 0 😂😂😂
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+12
GloryUkraine
Шахтар і так стрибнув вище голови в цьому євросезоні. 
Могли фінішувати другими, але загубили свій шанс в Глазго.
А сьогодні реально шансів не було ніяких. Не знаю що сталося з німцями в першому матчі.
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+8
Burevestnik
прийшло роз'яснення щодо  14:0 
- пропустили 4 голи 
- температура повітря  +10
Всього = 14 .  
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+8
Злий Глобинець
Дякуємо за гідний виступ у Лізі Чемпіонів!
Він був би ще кращим, якби виграли у Селтіка (промах Сікана!) та дотерпіли 30 секунд із Реалом. Щодо сьогоднішнього матчу - до гравців не має бути серйозних претензій. Майже. Грали як уміли і як могли. Команда втомлена і виснажена цим стрімким єврокубковий "забігом", та ще і в умовах війни та надскладної логістики. Молоді гравці, для більшості з яких це перша єврокампанія в якості основних - ще не наросло в них "м'ясо" для подвигів на полях ЛЧ. 
Я б сказав, виступили добре, вище голови не стрибнули, але і рівень свій не втратили. Що в умовах жорстокої війни вже дуже добре.
Дякую, рідний Шахтар! Окремий респект Йовічевичу! Попереду в нас єврокубкова весна. Повболіваємо!
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+6
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Disiny7
Натомість дві години потраченого часу.
Не можливо на цьому рівні так помилятись. Судакова, Трубін, Тейлор самі собі привезли ці голи. Але, зрештою треба признати, що фарт відвернувся від нас
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+5
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Remark
Вынос тела!
Но ничего, в принципе ЛЧ сыграли достояно. Я например, до первого матча в группе думал, что максимум 1-2 очка будет, и те что были бы добыты с Селтиком. А так... молодцы! 
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+5
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Игорь Петров
Учитывая те метаморфозы, что произошли с командой перед началом сезона, шахтёр прыгнул выше не одной головы,а минимум двух, поэтому выход в плей-офф лиги был бы чудом, но мы же с вами материалисты и в чудеса не верим. Теперь по персоналиям, а конкретнее «варягам», Траоре. Это не его команда, с этим набором футболистов нет общего взаимопонимания, в бразильском шахтере был как рыба в воде, сейчас все мимо, Тейлор - крайний защитник без скорости , нонсенс, такого слабого игрока я в истории команды не припоминаю, могу понять желание главного тренераа пристроить земляка Джурасека, но он ни о чем, жалкое подобие Лёвой ноги Фернандиньо. А вообще игра показала, что команда сыроватая и ещё ни готова для больших свершений, отсутствует запас прочности.
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+4
alex55
Закономерный итог. Прогнозированное 3-е место. Хоть так, с еврокубковой весной.
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+4
Igor Tkachuk
Якби Шахтар не вийшов на поле, цього навіть ніхто б не помітив
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+3
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Выталкиватель парашутистов
 уже писал вчера, что сон приснился с результатом игры, 0:3. Чуть-чуть ошибочка вышла... Но результат был давно предсказуем,это не тот Лейпциг,который был в первом туре, и я думаю, что шахтеры тоже понимали, что им сегодня ловить нечего. По всей вероятности, в ЛЕ им ловить тоже нечего, могут нарваться на команду уровня того же Лейпцига....
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+3
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Igorrr
Мій прогноз виявися правдивим. 
В заголовку треба було краще .. отримали не ляпаса а потужного пенделя. 
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+3
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Veter
Я не догоняю, как спортивные журналисты могут использовать "базар" из подворотни про "унизили" в спортивном соревновании????
Это сегодня получается и Селтик "унижен"! А ранее - Брюгге, Порту, Ливерпуль, Барселона ....
Какое то соревнование извращенцев а не турниры УЕФА.
Ну фильтруйте же базар! 
Или тогда исправьте заголовок про гандбол
 "Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча".  
Правильно же будет  
 Украина унизила и изнасиловала Люксембург  и далее по тексту.
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+2
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Disiny7
Оле
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+2
u6464u
если ты футболист и тебе дорог свой имидж, так играть нельзя как играли сегодня ребята из шахтёра.
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+2
Mamay
Не можу зрозуміти тактики як два центральні розігруючі півзахисники сідали на місце двох крайніх захисників, питання а хто тоді мав вести гру в центрі
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+1
nick07
Ну що ж, урок отримали, тепер головне щоб висновки зробили.
Результат прогнозований (можливо ніхто про розгром не говорив), тепер успіхів команді в ЛЄ
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+1
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serge_kr
Сашка Снитко редактор ты наш от бога, протрезвей, а то уволят
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+1
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