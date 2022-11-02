Прощай, Лига чемпионов. Новый тренер Лейпцига третий раз унизил Шахтер

В Варшаве состоялся поединок заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» принимал действующего обладателя Кубка Германии – «РБ Лейпциг». Команду Игора Йовичевича в этом матче устраивала только победа, поскольку любой другой результат не позволял зацепиться за путевку в 1/8 финала престижнейшего еврокубка.

«Быков» устраивала и ничья, однако они хотели не только удержаться на втором месте в турнирной таблице, но и отомстить «горнякам» за унизительное домашнее поражение (1:4) в первом туре. А победа еще и давала немцам шансы финишировать первыми в турнирной таблице при условии, если бы мадридский «Реал» в параллельной встрече не смог обыграть шотландский «Селтик».

Козырем в рукаве гостей был их новый главный тренер Марко Розе, который два года назад дважды с крупным счетом побеждал «Шахтер» во главе «Боруссии» из Менхенгладбаха. Тогда гладбахцы забили 10 мячей без ответа (6:0, 4:0). Как показал итоговый результат сегодняшней игры, «горняки» вправду являются удобным для Розе соперником (или же наоборот). Но обо всем по порядку.

Для чемпионов Украины матч сразу пошел не по плану. Уже на 10-й минуте Кристофер Нкунку открыл счет на табло, успешно сыграв на добивании после того, как Анатолий Трубин отразил удар Тимо Вернера. Для французского полузащитника этот гол стал третьим в этом еврокубковом сезоне.

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Таким образом шансы «горняков» зацепиться за «журавля в небе» де-факто улетучились уже в дебюте поединка. Дончанам нужно было забивать как минимум дважды, в то время как у соперников появилось даже право на ошибку. Впрочем, подопечные Йовичевича не опустили руки и пытались отыграться еще в первом тайме, однако на перерыв они ушли, уступая в счете.

В раздевалке хорватский специалист должен был подобрать нужные слова, чтобы его команда переломила ход поединка. Однако начало второго тайма получилось похожим на первый. «РБ Лейпциг» снова забил быстрый гол, на этот раз отличился Андре Силва. После удара головой мяч попал в угол ворот донецкой команды – Трубин снова не спас.

А на 63-й минуте даже самые главные оптимисты поняли, что для «Шахтера» этот поединок будет последним в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Доминик Собослаи получил пас на ход, обыграл Трубина и отправил мяч в пустые ворота, доведя счет до разгромного. На этом игру можно было заканчивать, но «быки» не останавливались.

На экваторе второго тайма голкиперу «горняков» пришлось четвертый раз доставать сферу из сетки своих ворот. Игроки «РБ Лейпцига» разыграли штрафной, когда все ждали навеса в штрафную площадь, и Дани Ольмо мастерским ударом с острого угла забил от дальней штанги. Невероятное исполнение, у Трубина просто не было шансов дотянуться.

0:4 – «Шахтер» весной продолжит еврокубковую кампанию, но уже в Лиге Европы. «РБ Лейпциг» все же финишировал на второй позиции в группе, так как «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» забил сразу пять мячей в ворота «Селтика», пропустив в ответ лишь один гол.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 6-й тур.

«Шахтер» – «РБ Лейпциг» - 0:4

Нкунку, 10, Силва, 50, Собослаи, 62, Ольмо, 68

Михайличенко, 24, Л. Тейлор, 65, Сикан, 90

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Л. Тейлор, 59) – Степаненко – Мудрик (Тотовицкий, 74), Судаков (Джурасек, 59), Бондаренко (Крыськив, 81), Петряк – Траоре (Сикан, 59).

РБ «Лейпциг»: Бласвих – Раум (Хальстенберг, 67), Гвардиол, Орбан, Симакан (Хенрихс, 67) – Шлагер (Диалло, 75), Кампль – Кунку, Собослаи (Ольмо, 67) – Вернер (Форсберг, 19), Силва.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

ШАХТЕР - РБ ЛЕЙПЦИГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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