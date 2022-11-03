ЙОВИЧЕВИЧ: «Поднять головы и работать! Не стыдно проиграть Лейпцигу»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич рассказал о неудаче в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:4) и попадании в Лигу Европы.

– Что вы сказали после матча своим игрокам, когда на поле все вместе встали в круг?

– Поднять головы! Я сказал им поднять головы. Потому что мы провели в Лиге чемпионов шесть матчей: да, сегодня проиграли, но были шесть хороших матчей. И сегодня мы получили опыт, стали лучше. «Лейпциг» – очень хорошая команда, и не стыдно им проиграть. Это формирует нас. Мы сделали все что могли. Наша команда уже один раз обыграла «Лейпциг», и если бы сделали это второй раз, то могли бы сказать, что мы – чемпионы мира. Это новый проект, новая команда, молодые ребята. Мы работаем три с половиной месяца и добились многого, проделали невероятную работу! Смотрим на себя сейчас и видим, что стали лучше, чем в начале пути. Мы прошли в Лигу Европы, где много прекрасных команд. «Барселона» и «Аякс» будут играть в Лиге Европы, а мадридский «Атлетико» не смог туда попасть. Мы ценим то, чего достигли. И поздравляю «Лейпциг». Это очень хорошая команда, а Марко Розе – топ-тренер. Мы должны смотреть вперед, поднять головы и работать.

– Как оцениваете Лигу Европы после выступлений в Лиге чемпионов?

– Я не знаю, каково это – играть в Лиге Европы. У меня нет такого опыта. Это будет первое выступление в турнире для меня, как было и в Лиге чемпионов. Но как для первого опыта – неплохо. Мы показали свою силу, мы отлично проявляли себя в первом матче с «Лейпцигом», когда соперник еще не набрал свою силу. Мы соединили вместе наш характер и талант, смогли набрать 6 очков, – и это, я считаю, не так уж плохо. А сегодняшняя игра стала для нас хорошим опытом. Впереди нас ждет большой вызов – Лига Европы. Расцениваем это как шанс. Там выступает много хороших команд. У нас есть время для подготовки, будет зимняя пауза. Так что посмотрим. В любом случае это интересный вызов.

– Насколько сложно вам было готовиться к этой игре?

– У нас идет война. Готовиться в ситуации, когда идет война, когда не можешь провести тренировку, а еще должен думать о том, как тактически подойти к матчу, сложно. Это вопрос политики и спорта. Мы сейчас полностью зависим от политической ситуации. Конечно, мы были бы рады играть в Украине, но ситуация тяжелая. Тренировки проходят при постоянных воздушных тревогах. То, что сейчас слышно на улице, – это футбол, эмоции. И игра все равно была классная, несмотря на то, что мы 12 часов были в дороге. Это очень утомляет. Но команда играла, а многие не попадают в Лигу чемпионов, даже не имея таких трудностей.

– Можете проанализировать игру? И насколько сильно изменился соперник в сравнении с первым матчем?

– Конечно, это совсем другая команда. Они сейчас более уверенные, потому что их устраивала и победа, и ничья. «Лейпциг» – скоростная команда, опасная в контратаках, хорошо использует пространство. Второй гол полностью закрыл игру. После этого мы пошли ва-банк и пропустили еще.

– Сезон получился очень ярким, «Шахтер» своей игрой вдохновлял многих украинцев. А что вам больше всего запомнилось в этой Лиге чемпионов?

– Мы знали точно, для кого играем. Говорили это с первого матча и повторяем сегодня, потому что чувствуем энергию болельщиков через индивидуальные месседжи, через соцсети, от людей, которые защищают Украину. Это огромное число болельщиков, которые любят футбол и защищают страну. И мы хотели отблагодарить их через нашу борьбу, отдать максимум сил, чтобы они были довольны результатом и хоть на миг забыли о своих проблемах. И нам удавалось: наша энергия с каждым матчем росла, мы действительно делали невероятные вещи. Когда играешь в первый раз в Лиге чемпионов против команд, которые имеют в четыре-пять раз больше бюджет, у которых больше опыта, но ты действуешь настолько уверенно, – это невероятно. И сегодняшний результат также позволяет нам ценить то, что мы сделали. Мы можем грустить, но не можем опускать голову. Мы должны гордиться. Более солидные и опытные клубы в таких условиях даже не попали бы в Лигу Европы. И многие команды никуда не вышли. Поэтому Украина может гордиться нами, так же, как и мы гордимся нашими соотечественниками. Так что идем дальше. Отдохнем от этого цикла, забываем Лигу чемпионов и будем готовиться к Лиге Европы в феврале. И впереди еще пять матчей чемпионата Украины, где мы хотим обойти «Днепр-1», который идет на первом месте.