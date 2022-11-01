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Шахтер Донецк
02.11.2022 19:45 - : -
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
01 ноября 2022, 13:37 | Обновлено 01 ноября 2022, 13:38
386
0

Шахтер – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Лиги чемпионов УЕФА

01 ноября 2022, 13:37 | Обновлено 01 ноября 2022, 13:38
386
0
Шахтер – РБ Лейпциг. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 2-го ноября, состоится поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и РБ «Лейпциг. Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 19:45.

Финальный аккорд на групповом этапе Лиги чемпионов коллектив Игора Йовичевича будет совершать в столице Польши, где никакой другой исход, кроме победы, матча против немецкого «Лейпцига» нашу команду не устроит. Если, естественно, она хочет пробиться в плей-офф именно этого престижного турнира. Матч первого круга завершился сенсационной победой «горняков» со счетом 4:1, однако она так и остается единственной для «Шахтера» на данный момент, а у «Красных быков» после той встречи уже успел поменяться главный тренер. При Марко Розе РБ не проигрывал уже месяц (9 матчей кряду), и это не может не настораживать.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – РБ «Лейпциг», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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