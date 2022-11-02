Лига Чемпионов
02.11.2022, FT 0 : 4
Лига чемпионов02 ноября 2022, 22:17 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:23
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6
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 22:17 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:23
7453
6
2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.
ГОЛ! 0:2. Андре Силва, 50 мин.
ГОЛ! 0:3. Доминик Собослаи, 62 мин.
ГОЛ! 0:4. Дани Ольмо, 68 мин.
События матча
68’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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