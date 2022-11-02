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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
02.11.2022, FT 0 : 4
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 22:17 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:23
7453
6

Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 22:17 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:23
7453
6
Шахтер – РБ Лейпциг – 0:4. Фиаско в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют донецкий «Шахтер» и немецкий «РБ Лейпциг».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Шахтер – РБ Лейпциг. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Кристофер Нкунку, 10 мин.

ГОЛ! 0:2. Андре Силва, 50 мин.

ГОЛ! 0:3. Доминик Собослаи, 62 мин.

ГОЛ! 0:4. Дани Ольмо, 68 мин.

События матча

68’
ГОЛ ! Автогол забил Валерий Бондарь (Шахтер Донецк).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (РБ Лейпциг).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Disiny7
Дві години потраченого часу. Наразі фортуна зовсім повернулась в інший бік. Це прогнозувалось, але ж...
На такому рівні за помилки карають:
Перший - помилка Судакова, другий - Трубін, третій - Тейлор, четвертий - фарт. Все гра програна, нічого, але сумно...
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+1
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Veter
Тем значимей ничья в Глазго и досрочная путёвка в ЛЕ.
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0
Александр Чернов
Показывают интервью йовичевича .он совершенно не расстроен .он понимает что и так прыгнули выше задницы 
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0
Burevestnik
"відірвуться" на Інгульці
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0
Александр Чернов
Если с ПСЖ сделают бартер и обменяют Мудрика на Месси и Неймара то будет вполне приличная,команда 
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-1
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