Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла на 2-е место в рейтинге
Для украинской команды это рекордная позиция в рейтинге BSWW
Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.
Как сообщает официальный сайт BSWW, женская сборная Украины по пляжному футболу согласно декабрьскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW вторую строчку, уступая лишь Испании. Украинки имеют в активе 891,25 балла и отстают от испанских конкуренток на 1033,75 очка.
Позиция девушек – абсолютный рекорд для украинского пляжного футбола. По сравнению с предыдущим рейтингом подопечные Юрия Клименко поднялись на три ступени.
Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции из 770,75 балла, отставая от Египта на 100,5 очка. По сравнению с предыдущим, рейтинг сине-желтых не изменился.
Рейтинг BSWW (мужчины)
- 1. Бразилия – 3751,25
- 2. Италия – 3313,50
- 3. Португалия – 2922,25
- 4. Испания – 2338,75
- 5. беларусь – 2150,00
- 6. Иран – 1994,25
- 7. ОАЭ – 1896,25
- 8. Сенегал – 1558,75
- 9. Япония – 1522,50
- 10. Таити – 1470,00
- 20. Украина – 770,75
Рейтинг BSWW (женщины)
- 1. Испания – 1925,00
- 2. Украина – 891,25
- 3. Португалия – 878,75
- 4. Англия – 826,25
- 5. Польша – 781,75
- 6. Чехия – 652,50
- 7. Италия – 615,00
- 8. США – 575,50
- 9. Бразилия – 532,50
- 10. Сальвадор – 335,00
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