Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла на 2-е место в рейтинге

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Как сообщает официальный сайт BSWW, женская сборная Украины по пляжному футболу согласно декабрьскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW вторую строчку, уступая лишь Испании. Украинки имеют в активе 891,25 балла и отстают от испанских конкуренток на 1033,75 очка.

Позиция девушек – абсолютный рекорд для украинского пляжного футбола. По сравнению с предыдущим рейтингом подопечные Юрия Клименко поднялись на три ступени.

Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции из 770,75 балла, отставая от Египта на 100,5 очка. По сравнению с предыдущим, рейтинг сине-желтых не изменился.

Рейтинг BSWW (мужчины)

1. Бразилия – 3751,25

2. Италия – 3313,50

3. Португалия – 2922,25

4. Испания – 2338,75

5. беларусь – 2150,00

6. Иран – 1994,25

7. ОАЭ – 1896,25

8. Сенегал – 1558,75

9. Япония – 1522,50

10. Таити – 1470,00

20. Украина – 770,75

Рейтинг BSWW (женщины)