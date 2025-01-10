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Пляжный футбол
10 января 2025, 06:14 | Обновлено 10 января 2025, 06:43
191
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла на 2-е место в рейтинге

Для украинской команды это рекордная позиция в рейтинге BSWW

10 января 2025, 06:14 | Обновлено 10 января 2025, 06:43
191
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу вышла на 2-е место в рейтинге
УАФ

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Как сообщает официальный сайт BSWW, женская сборная Украины по пляжному футболу согласно декабрьскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW вторую строчку, уступая лишь Испании. Украинки имеют в активе 891,25 балла и отстают от испанских конкуренток на 1033,75 очка.

Позиция девушек – абсолютный рекорд для украинского пляжного футбола. По сравнению с предыдущим рейтингом подопечные Юрия Клименко поднялись на три ступени.

Мужская сборная Украины находится на 20-й позиции из 770,75 балла, отставая от Египта на 100,5 очка. По сравнению с предыдущим, рейтинг сине-желтых не изменился.

Рейтинг BSWW (мужчины)

  • 1. Бразилия – 3751,25
  • 2. Италия – 3313,50
  • 3. Португалия – 2922,25
  • 4. Испания – 2338,75
  • 5. беларусь – 2150,00
  • 6. Иран – 1994,25
  • 7. ОАЭ – 1896,25
  • 8. Сенегал – 1558,75
  • 9. Япония – 1522,50
  • 10. Таити – 1470,00
  • 20. Украина – 770,75

Рейтинг BSWW (женщины)

  • 1. Испания – 1925,00
  • 2. Украина – 891,25
  • 3. Португалия – 878,75
  • 4. Англия – 826,25
  • 5. Польша – 781,75
  • 6. Чехия – 652,50
  • 7. Италия – 615,00
  • 8. США – 575,50
  • 9. Бразилия – 532,50
  • 10. Сальвадор – 335,00

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рейтинг BSWW пляжный футбол рейтинг сборная Украины по пляжному футболу женская сборная Украины по пляжному футболу BSWW Юрий Клименко
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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