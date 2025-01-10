«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии

9 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» встретился с «Питерборо». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Английская пресса оценила выступление футболиста, отметив нестабильность украинца:

«Ненадежно сыграл в первом тайме – ошибка Миколенко могла привести к пропущенному мячу. Однако смог собраться и в одном из эпизодов сделал отличный блок во время удара соперника. В последние недели стал слишком нестабильным», – считают журналисты.

В этом сезоне украинский защитник провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В следующем поединке «ириски» сыграют против «Астон Виллы» – встреча 21-го тура АПЛ состоится 15 января.