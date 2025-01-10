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  4. «Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии
Англия
10 января 2025, 06:40 |
476
1

«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии

«Эвертон» победил «Питерборо» со счетом 2:0 на стадии 1/32 финала

10 января 2025, 06:40 |
476
1
«Слишком нестабильный». Журналисты оценили игру Миколенко в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 января состоялся матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» встретился с «Питерборо». Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Английская пресса оценила выступление футболиста, отметив нестабильность украинца:

«Ненадежно сыграл в первом тайме – ошибка Миколенко могла привести к пропущенному мячу. Однако смог собраться и в одном из эпизодов сделал отличный блок во время удара соперника. В последние недели стал слишком нестабильным», – считают журналисты.

В этом сезоне украинский защитник провел за «Эвертон» 19 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В следующем поединке «ириски» сыграют против «Астон Виллы» – встреча 21-го тура АПЛ состоится 15 января.

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Кубок Англии по футболу Эвертон Питерборо Юнайтед Виталий Миколенко
Микола Титюк Источник: Liverpool Echo
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Комментарии 1
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sergio_terry
Якась нестиковочка, на сайті оцінок whoscored він 3 з найвищою оцінкою, чи навіть другий, а пишуть «нестабільний». Дегенерати
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