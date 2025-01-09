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09 января 2025, 22:52 | Обновлено 09 января 2025, 23:42
1677
5

ВИДЕО. Забарный показал свою утреннюю рутину. Не каждому под силу

Украинский защитник Борнмута показал, как закаляет свой дух

09 января 2025, 22:52 | Обновлено 09 января 2025, 23:42
1677
5
ВИДЕО. Забарный показал свою утреннюю рутину. Не каждому под силу
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный создал свой тик-ток аккаунт, в котором уже поделился секретами.

22-летний украинец принимает «ледяную ванну», о чем рассказал в своём первом видео на канале:

«Друзья, всем привет. Сегодня у нас 1 градус на улице и 2 градуса вода. Сегодня буду принимать 3 минуты «айсбафа» и желаю всем хорошего дня».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ледяные ванны помогают спортсменам ускорить свое восстановление после тренировок и матчей.

Илья практикует такую рутину ежедневно, и даже подсадил на «айсбаф» свою жену Ангелину.

@zabarnyi13 Моя що ранкова рутина🧘🏼‍♂️ #zabarnyi #забарний ♬ оригінальний звук - Zabarnyi
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фото lifestyle Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Markus Bob
И зачем в воде сидеть утром?
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+1
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Serhii P.
приємно чути українську мову
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0
Gargantua81
бедная простата
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0
mini.f
Как зачем? Откисает после ночных похождений по злачным местам....
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-2
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