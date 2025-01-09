ВИДЕО. Забарный показал свою утреннюю рутину. Не каждому под силу
Украинский защитник Борнмута показал, как закаляет свой дух
Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный создал свой тик-ток аккаунт, в котором уже поделился секретами.
22-летний украинец принимает «ледяную ванну», о чем рассказал в своём первом видео на канале:
«Друзья, всем привет. Сегодня у нас 1 градус на улице и 2 градуса вода. Сегодня буду принимать 3 минуты «айсбафа» и желаю всем хорошего дня».
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Ледяные ванны помогают спортсменам ускорить свое восстановление после тренировок и матчей.
Илья практикует такую рутину ежедневно, и даже подсадил на «айсбаф» свою жену Ангелину.
@zabarnyi13 Моя що ранкова рутина🧘🏼♂️ #zabarnyi #забарний ♬ оригінальний звук - Zabarnyi
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