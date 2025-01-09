ВИДЕО. Забарный показал свою утреннюю рутину. Не каждому под силу

Центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный создал свой тик-ток аккаунт, в котором уже поделился секретами.

22-летний украинец принимает «ледяную ванну», о чем рассказал в своём первом видео на канале:

«Друзья, всем привет. Сегодня у нас 1 градус на улице и 2 градуса вода. Сегодня буду принимать 3 минуты «айсбафа» и желаю всем хорошего дня».

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Ледяные ванны помогают спортсменам ускорить свое восстановление после тренировок и матчей.

Илья практикует такую рутину ежедневно, и даже подсадил на «айсбаф» свою жену Ангелину.