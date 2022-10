Алькарас одержал первую победу на уровне АТР в качестве первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 1) в 1/16 финала хардового турнира в помещении в Базеле (Швейцария) в трех сетах обыграл Джека Дрейпера (Великобритания, ATP 45)за 2 часа и 18 минут.

ATP 500 Базель. Хард в помещении. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Джек Дрейпер (Великобритания) – 3:6, 6:2, 7:5

Отметим, что эта победа стала первой для Карлоса в качестве первой ракетки мира. После победы на US Open Алькарас возглавил рейтинг АТР, после чего провел 3 матча: 2 игры на Кубке Дэвиса (турнир проводится под эгидой ITF) и 1 игру в Астане, которую проиграл Давиду Гоффену.

