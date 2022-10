Победы Астон Виллы и Лестера, голевая феерия в Лидсе, Арсенал потерял очки

Сегодня, 23 октября, состоялись 4 матча 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Астон Вилла» и «Лестер» уверенно обыграли своих соперников со счетом 4:0. «Астон Вилла» обыграла у себя на поле «Брентфорд», а «лисы» на выезде разгромили «Вулверхэмптон».

Паралельно также прошел еще один матч, в котором зрителям точно не приходилось скучать. «Лидс» и «Фулхэм» подарили болельщикам 5 забитых мячей на двоих. Победу добыл «Фулхэм» со счетом 3:2 на выезде.

Наименее голевым стал матч между «Саутгемптоном» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии по футболу. 13-й тур

АПЛ. 23 октября

«Астон Вилла» – «Брентфорд» – 4:0

Голы: Бейли, 2, Ингс, 7, 14 (пен.), Уоткинс, 59

«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:4

Голы: Тилеманс, 8, Барнс, 19, Мэддисон, 65, Варди, 79

«Лидс» – «Фулхэм» – 2:3

Голы: Родриго, 20, Саммервилл, 90+1 – Митрович, 26, Рид, 74, Виллиан, 84

«Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:1

Голы: Армстронг, 65 – Джака, 11

