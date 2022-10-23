Победы Астон Виллы и Лестера, голевая феерия в Лидсе, Арсенал потерял очки
Завершились 4 матча второго игрового дня 13-го тура АПЛ
Сегодня, 23 октября, состоялись 4 матча 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Астон Вилла» и «Лестер» уверенно обыграли своих соперников со счетом 4:0. «Астон Вилла» обыграла у себя на поле «Брентфорд», а «лисы» на выезде разгромили «Вулверхэмптон».
Паралельно также прошел еще один матч, в котором зрителям точно не приходилось скучать. «Лидс» и «Фулхэм» подарили болельщикам 5 забитых мячей на двоих. Победу добыл «Фулхэм» со счетом 3:2 на выезде.
Наименее голевым стал матч между «Саутгемптоном» и «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Англии по футболу. 13-й тур
АПЛ. 23 октября
«Астон Вилла» – «Брентфорд» – 4:0
Голы: Бейли, 2, Ингс, 7, 14 (пен.), Уоткинс, 59
«Вулверхэмптон» – «Лестер» – 0:4
Голы: Тилеманс, 8, Барнс, 19, Мэддисон, 65, Варди, 79
«Лидс» – «Фулхэм» – 2:3
Голы: Родриго, 20, Саммервилл, 90+1 – Митрович, 26, Рид, 74, Виллиан, 84
«Саутгемптон» – «Арсенал» – 1:1
Голы: Армстронг, 65 – Джака, 11
What a performance! 😍#AVLBRE pic.twitter.com/XONj9Z4X2f— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 23, 2022
Magnificent at Molineux! 🔵 🎉— Leicester City (@LCFC) October 23, 2022
Delivered by @ParimatchUK #WOLLEI pic.twitter.com/RRDCq8kxby
All three points are coming back to SW6! 😍#LEEFUL pic.twitter.com/qvlKx9Pd1S— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 23, 2022
It ends in a draw at St Mary's#SOUARS— Arsenal (@Arsenal) October 23, 2022
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