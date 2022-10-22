В воскресенье, 23 октября, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис» состоится матч тринадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Арсенал». Стартовый свисток рефери Роберта Джонса из Честера прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Саутгемптон



Ожидать стабильности от такой команды, как «Саутгемптон», было напрасным занятием во все времена, так как этот коллектив позиционирует себя как кузница талантов, из которой топ-клубы Англии в последствии за очень солидные деньги подбирают себе подходящих исполнителей. Однако летом 2022 года «святые» решили никого не продавать, и при этом скупились аж на 72 млн евро, что говорило про их высокие ожидания от новой кампании. Впрочем, когда перешли уже непосредственно к реализации амбиций, «Саутгемптон» был вынужден столкнуться с определенными трудностями.

В частности, связаны они были и с календарем, так как в нескольких предыдущих турах команде пришлось играть против «Манчестер Сити» (0:4), «Вест Хэма» (1:1) и «Челси» (2:1). Очевидно, что набирать очки в матче против настолько сильных коллективов было делом не из простых, но разбазаривать возможности затем на соперниках уровня «Астон Виллы» (0:1) и «Эвертона» (1:2) было уже откровенным перебором со стороны футболистов Хазенхюттля. Календарь готовит его команде в ближайшее время матчи против «Ньюкасла» и «Ливерпуля», так что предстоящий поединок будет лишь началом тяжелого пути.

Арсенал



Появление лондонского «Арсенала» в начале нового сезона на вершине турнирной таблицы поначалу воспринималось как закономерный шаг в развитии коллектива Микеля Артеты, который до этого демонстрировал привлекательный футбол в конце прошлого сезона. Однако поверить в то, что «канониры» будут удерживаться в роли лидера чемпионской гонки даже по прошествии десяти туров, был готов точно не каждый. Лишь одна потеря очков в виде поражения – от «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:3) – с такими внушительными показателями сейчас находится на вершине турнирной таблицы «Арсенал», а отрыв от ближайшего преследователя тем временем составляет уже четыре очка.

Перспективы, что кто-то сумеет обогнать команду Артеты в обозримом будущем, на данный момент являются достаточно туманными. Безусловно, календарь у «канониров» перед началом чемпионата мира-2022 будет просто сумасшедшим, так как они еще продолжают выступать на групповом этапе Лиги Европы УЕФА. К слову, в этот четверг «Арсенал» выиграл у нидерландского ПСВ (1:0) и, кажется, уже все решил в своем квартете не только в плане выхода в следующий раунд, но и в контексте первой строчки. Лидировать в современных реалиях футболистам Артеты не привыкать, но как долго они продержатся в таком темпе?

Ориентировочные составы



«Саутгемптон»: Базуну – Чалета-Цар, Салису, Лианко – Перро, Диалло, Армстронг, Уорд-Прауз, Эльюнусси – Адамс, Арибо.

«Арсенал»: Рамсдейл – Томиясу, Габриэль, Салиба, Уайт – Парти, Джака – Мартинелли, Едегор, Сака — Жезус.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке гости победят с комфортным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1) коэффициентом 1.95 по линии Parimatch.

23 октября, воскресенье