23.10.2022, FT 1 : 1
Англия24 октября 2022, 04:23 |
17
0
Саутгемптон – Арсенал – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 октября 2022, 04:23 |
17
0
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 1:1.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Саутгемптон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 октября 2022, 03:00 0
Главные новости за 23 октября на Sport.ua
Футбол | 23 октября 2022, 13:26 6
Звездным португальцем никто не интересуется
Война | 23.10.2022, 03:55
Футбол | 23.10.2022, 05:10
Футбол | 23.10.2022, 23:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2022, 00:10 1
23.10.2022, 17:33 8
23.10.2022, 10:35 3
22.10.2022, 19:21 9
23.10.2022, 19:00 4
23.10.2022, 00:51 1
Футбол
22.10.2022, 15:01 1