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Саутгемптон
23.10.2022, FT 1 : 1
Арсенал
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Англия
24 октября 2022, 04:23 |
17
0

Саутгемптон – Арсенал – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 октября 2022, 04:23 |
17
0
Саутгемптон – Арсенал – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Саутгемптоном» со счетом 1:1.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Стюарт Армстронг (Саутгемптон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Арсенал).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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