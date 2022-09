Холанд забил 21 гол в 22-х матчах за Норвегию, доминирует в Лиге наций

Сборная Норвегии в матче Лиги наций уступила Словении 1:2, однако форвард Эрлинг Холанд не ушел с поля без забитого гола.

У игрока 21 гол в 22-х матчах за национальную команду, а в нынешнем розыгрыше Лиги наций Холанд приложился ко всем голам своей команды (6 голов и 1 ассист).

Кроме того, Эрлинг продлил серию матчей с забитыми голами за «Манчестер Сити» и сборную. У Холанда 7 кряду матчей с голами (всего 12 мячей).



Erling Haaland has contributed to all seven of Norway’s goals in the 2022/23 Nations League.



◉ 6 goals

◉ 1 assist



One-man team. 😅 pic.twitter.com/OzRIk925wg