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Лига наций
Словения
24.09.2022, FT 2 : 1
Норвегия
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Лига наций
25 сентября 2022, 04:05 |
26
0

Словения – Норвегия – 2:1. Гол Холанда ничего не дал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 04:05 |
26
0
Словения – Норвегия – 2:1. Гол Холанда ничего не дал. Видео голов и обзор
Instagram. Сборная Словении

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура между сборными Словении и Норвегии. Невероятный Эрлинг Холанд снова забил, но это не помогло его команде.

Лига наций. 24 сентября

Группа В. 5-й тур

Словения – Норвегия – 2:1

Голы: Спорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47

Смотрите видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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