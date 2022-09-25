Лига наций25 сентября 2022, 04:05 |
26
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Словения – Норвегия – 2:1. Гол Холанда ничего не дал. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 04:05 |
26
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Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура между сборными Словении и Норвегии. Невероятный Эрлинг Холанд снова забил, но это не помогло его команде.
Лига наций. 24 сентября
Группа В. 5-й тур
Словения – Норвегия – 2:1
Голы: Спорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47
Смотрите видеообзор матча:
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андраж Шпорар (Словения).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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