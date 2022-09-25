Словения – Норвегия – 2:1. Гол Холанда ничего не дал. Видео голов и обзор

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура между сборными Словении и Норвегии. Невероятный Эрлинг Холанд снова забил, но это не помогло его команде.

Лига наций. 24 сентября

Группа В. 5-й тур

Словения – Норвегия – 2:1

Голы: Спорар, 69, Шешко, 81 – Холанд, 47

Смотрите видеообзор матча: