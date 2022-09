Аль-Айн пожелал Ярмоленко удачи в матче Армения – Украина

Клуб Андрея Ярмоленко «Аль-Айн» пожелал капитану сборной Украины удачи в матче Лиги наций против Армении (24 сентября):

«Всего самого лучшего звезде «Аль-Айна» Андрею Ярмоленко перед матчем сборной Украины сегодня в Лиге наций 2022/2023», - гласит заявление клуба на официально странице в Твиттере.

Отметим, что Ярмоленко остался в запасе сборной Украины на матч.

All the best to @alainfcae Star Andriy Yarmolenko ahead of 🇺🇦 Ukraine match today in the UEFA Nations League 2022-2023

