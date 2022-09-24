С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией
Александр Петраков сделал свой выбор
Сегодня, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций на выезде сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Наставник сборной Украины Александр Петраков принял решение перейти на схему 3-4-3.
Составы команд:
Армения: Юрченко – Маргарян, Калисир, Мкоян, Хамбарцумян, Дашян, Байрамян, А. Григорян, Бичахчян – Зелараян, Барсегян
Украина: Лунин – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук, Тымчик – Цыганков, Яремчук, Зубков
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Якщо ні - тоді захисників тільки три.
П.С. Я бы Лунина в сборную не вызывал, и вообще игроков с нулевой практикой в официальных играх.
Мудрику шотландці показали, як багато йому ще вчитися. Не вийшло тікати на чистих м'ячах. Завжди захисники плуталися під ногами і забирали. А покупці ж дивляться ці ігри. І бачать його нездатність пройти оборону. По суті Мудрик це людина-контратака. Все. Проти захисних команд він не може продертися через захисників.
Ярмоленка, Мудрика і Малиновського випускати після 60-ї хвилини. Хай доводять.
Малиновський взагалі має грати на місці Ярмоленка, як в клубі. Щоб забігти до штрафної і лівою пульнути по воротах. Коли його і в клубі ставлять грати зліва, то він не може свої удари робити. А більше нічого не має.
Можливо причина поганої гри Малиновського в збірній і в тім, що він не на своїй позиції грає. Бо на його позиції недоторканий стартовик Ярмоленко. Для експеримента треба було Ярмолу раз наліво перевести чи в середину )))