С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией

Сегодня, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций на выезде сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Наставник сборной Украины Александр Петраков принял решение перейти на схему 3-4-3.

Составы команд:

Армения: Юрченко – Маргарян, Калисир, Мкоян, Хамбарцумян, Дашян, Байрамян, А. Григорян, Бичахчян – Зелараян, Барсегян

Украина: Лунин – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук, Тымчик – Цыганков, Яремчук, Зубков