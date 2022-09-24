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Лига наций
24 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:55
3687
27

С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией

Александр Петраков сделал свой выбор

24 сентября 2022, 14:54 | Обновлено 24 сентября 2022, 15:55
3687
27
С Цыганковым и тремя защитниками. Состав Украины на матч с Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 сентября сборная Украины в пятом туре Лиги наций на выезде сыграет с Арменией. Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Наставник сборной Украины Александр Петраков принял решение перейти на схему 3-4-3.

Составы команд:

Армения: Юрченко – Маргарян, Калисир, Мкоян, Хамбарцумян, Дашян, Байрамян, А. Григорян, Бичахчян – Зелараян, Барсегян

Украина: Лунин – Качараба, Кривцов, Забарный – Миколенко, Игнатенко, Сидорчук, Тымчик – Цыганков, Яремчук, Зубков

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Источник Sport.ua
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Комментарии 27
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vitaha33
Це схема 3/4-3, повністю новий склад
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+3
Тарас Чубак
Що це за жесть? Який Зубков, де атакувальні півзахисники? Та ще й гра у три захисники проти команди яка буде оборонятися більшість часу, я не розумію плану взагалі, але все рівно успіхів, хто зна, може спрацює
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+3
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Burevestnik
Миколенко і Тимчик - це не захисники ? 
Якщо ні - тоді захисників тільки три. 
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+2
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Sunrise
5-2-2-1 или 3-4-3? Думаю не так важно, чувствую это будет уверенная победа) 
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+1
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Veter
Это право главного тренера и может Зубков наконец то забьёт
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+1
anacreon
Приємно за Ігнатенка, Качарабу та Луніна в старті. Ігнатенку ще не давали шанс себе показати. Хоча останні 7 місяців він грає в Бордо в основі кожен матч. І скоріше за все підніметься з клубом і повернеться у вишку наступного року.  І будемо мати нашого гравця в чемпіонаті Франції
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+1
BestOf
Україна переможе, Циганков заб'є . Слава Україні !!!!
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+1
Igorrr
Гарний склад, побачемо хто заб'є перший не сказав би що не сподівано, але склад доволі не звичний
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0
Remark
Ох и экспериментатор!
П.С. Я бы Лунина в сборную не вызывал, и вообще игроков с нулевой практикой в официальных играх.
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0
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Dreifus
Да все понятно. Основу приберегли на ответку с шотландцами. Вышел дубль плюс те, кто был слегка травмирован (Миколенко и Забарный)
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0
Ya-Legenda
За що Зубкова до збірної викликали? У нього за збірну жодного вдалого матчу немає! В Шахтарі теж форму ніяк не набере. Вже тоді Шведа замість нього треба було викликати! Він хоть на підйомі зараз
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0
Burevestnik
вірменська команда в шоці - не чекали такого складу від Петракова !  
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0
anacreon
Малиновський та Мудрик прийшли до успіху. Цікаво чи Руслан знову надувся ))) Таке враження, що він не дуже адекватно оцінює свою гру. Раз на 5 матчів заб'є шикарний гол і думає, що вже топ. Але топ-клуби вимагають топ-гри в кожному матчі. А Малиновський цього не може. І в збірній у нього як і в клубі - вдасться один з 5 матчів.
Мудрику шотландці показали, як багато йому ще вчитися. Не вийшло тікати на чистих  м'ячах. Завжди захисники плуталися під ногами і забирали. А покупці ж дивляться ці ігри. І бачать його нездатність пройти оборону.   По суті Мудрик це людина-контратака. Все. Проти захисних команд він не може продертися через захисників.
Ярмоленка, Мудрика і Малиновського випускати після 60-ї хвилини. Хай доводять.
Малиновський взагалі має грати на місці Ярмоленка, як в клубі. Щоб забігти до штрафної і лівою пульнути по воротах. Коли його і в клубі ставлять грати зліва, то він не може свої удари робити. А більше нічого не має. 
Можливо причина поганої  гри Малиновського в збірній і в тім, що він не на своїй позиції грає. Бо на його позиції недоторканий стартовик  Ярмоленко. Для експеримента треба було Ярмолу раз наліво перевести чи в середину )))
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suforza1921
Склад змінений у порівнянні з матчем проти Шотландії на 100%. Хтось може пригадати, чи колись було, щоб між двома крайніми офіційними матчами збірної змінювали усіх без винятку футболістів?
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0
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Макс Максов
М'яч вперед просувати, буде мабуть Забарний... Експериментальний склад, ну подивимось шо з того вийде!
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-1
Vladislav Pohily
Здається перемудрили...
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-3
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