Всего лишь вторая победа в сезоне. Хетафе переиграл Вальядолид в Ла Лиге

В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Вальядолид» (2:0).

Альваро Родригес и Аллан Ньом отличились у хозяев поля, для которых это всего лишь вторая победа в сезоне.

«Хетафе» набрал 13 очков (15-е место), «Вальядолид» находится на 19-й позиции (9 очков).

Ла Лига. 14-й тур, 22 ноября

Хетафе – Вальядолид – 2:0

Голы: Альваро Родригес, 70, Аллан Ньом, 73

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