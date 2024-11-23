22.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания23 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:12
14
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Всего лишь вторая победа в сезоне. Хетафе переиграл Вальядолид в Ла Лиге
Альфаро Родригес и Аллан Ньом отличились для хозяев поля
23 ноября 2024, 00:50 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:12
14
0
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Хетафе» обыграл «Вальядолид» (2:0).
Альваро Родригес и Аллан Ньом отличились у хозяев поля, для которых это всего лишь вторая победа в сезоне.
«Хетафе» набрал 13 очков (15-е место), «Вальядолид» находится на 19-й позиции (9 очков).
Ла Лига. 14-й тур, 22 ноября
Хетафе – Вальядолид – 2:0
Голы: Альваро Родригес, 70, Аллан Ньом, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан-Ромео Ньём (Хетафе).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
49’
Пауло Пессолано (Вальядолид) получает красную карточку.
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