22.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания23 ноября 2024, 09:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:28
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Хетафе – Вальядолид – 2:0. Два гола за 3 минуты. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги
23 ноября 2024, 09:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:28
48
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22 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Хетафе» и «Вальядолид».
Поединок состоялся на стадионе «Колизей» в Хетафе. Победу одержал «Хетафе», выиграв 2:0.
Ла Лига. 14-й тур. 22 ноября
«Хетафе» – «Вальядолид» – 2:0
Голы: Родригес, 70, Ньом, 73
Видеообзор матча:
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан-Ромео Ньём (Хетафе).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
49’
Пауло Пессолано (Вальядолид) получает красную карточку.
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