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Хетафе
22.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Вальядолид
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Испания
23 ноября 2024, 09:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:28
48
0

Хетафе – Вальядолид – 2:0. Два гола за 3 минуты. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги

23 ноября 2024, 09:25 | Обновлено 23 ноября 2024, 09:28
48
0
Хетафе – Вальядолид – 2:0. Два гола за 3 минуты. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Хетафе» и «Вальядолид».

Поединок состоялся на стадионе «Колизей» в Хетафе. Победу одержал «Хетафе», выиграв 2:0.

Ла Лига. 14-й тур. 22 ноября

«Хетафе» – «Вальядолид» – 2:0

Голы: Родригес, 70, Ньом, 73

Видеообзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Аллан-Ромео Ньём (Хетафе).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
49’
Пауло Пессолано (Вальядолид) получает красную карточку.
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Хетафе Вальядолид Ла Лига видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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