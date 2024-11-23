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  4. Симеоне находится в одном шаге от особого достижения
Испания
23 ноября 2024, 00:24 |
223
0

Симеоне находится в одном шаге от особого достижения

Аргентинец станет первым тренером с 700 матчами во главе команды Ла Лиги во всех турнирах

23 ноября 2024, 00:24 |
223
0
Симеоне находится в одном шаге от особого достижения
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

В нынешние времена клубы различных топ-лиг часто меняют своих, поэтому мало кто из специалистов задерживается на долгий период в одном месте. Одним из исключений является Диего Симеоне, который находится на посту главного тренера Атлетико 13 лет (с 23 декабря 2011 г.).

В следующем матче Атлетико, который состоится 23 ноября против Алавеса, Симеоне станет первым тренером команды из Ла Лиги, который провел 700 матчей во всех соревнованиях.

За эти 699 матчей матрасники под руководством Диего достигли следующей статистики: 412 побед, 156 ничьих, 131 поражение, 1 166 забитых, 576 пропущенных, 326 сухих матчей.

Что касается Атлетико в этом сезоне, даже несмотря на сильное летнее трансферное окно, дела идут не лучшим образом: 3-е место в Ла Лиге с 26 очками в 13 матчах (7 побед, 5 ничьих, 1 поражение) и 23-е место в турнирной таблице Лиги Чемпионов с активом в 6 очков в 4 матчах (2 победы, 0 ничьих, 2 поражения).

Ранее сообщалось, что руководство Атлетико рассматривает кандидатуру Юргена Клоппа в качестве замены Симеоне.

Дмитрий БАНАР

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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