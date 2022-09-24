Берреттини обыграл Оже-Альяссима в огненном матче на Кубке Лейвера
Итальянец вывел команду Европы вперед
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 15) обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 13) в пятом матче на Кубке Лейвера.
Кубок Лейвера
Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (13:11), 4:6, [10:7]
В 1-м сете Маттео спас 1 сет-поинт, а сам реализовал только 6-й.
Это была пятая личная встреча между теннисистами. Счет 4:1 в пользу Маттео. К слову, Маттео и Феликс – хорошие друзья, они очень часто тренируются вместе.
Своей победой итальянец принес команде Европы очко, которое позволило выйти вперед в противостоянии с командой остального мира. Счет 3:2. Предыдущий матч закончился победой команды остального мира.
Далее на корт выйдут Кэмерон Норри и Тейлор Фритц.
Stand and deliver.#LaverCup | @MattBerrettini | @eurosport pic.twitter.com/dkJ4SmvTBy— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022
Matteo Berrettini gives the lead back to Team Europe with a three-set effort against Felix Auger-Aliassime.— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022
Europe now up 4-2 over Team World.#LaverCup pic.twitter.com/VK4A7ALBTb
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