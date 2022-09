Берреттини обыграл Оже-Альяссима в огненном матче на Кубке Лейвера

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 15) обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима (АТР 13) в пятом матче на Кубке Лейвера.

Кубок Лейвера

Маттео Берреттини (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (13:11), 4:6, [10:7]

В 1-м сете Маттео спас 1 сет-поинт, а сам реализовал только 6-й.

Это была пятая личная встреча между теннисистами. Счет 4:1 в пользу Маттео. К слову, Маттео и Феликс – хорошие друзья, они очень часто тренируются вместе.

Своей победой итальянец принес команде Европы очко, которое позволило выйти вперед в противостоянии с командой остального мира. Счет 3:2. Предыдущий матч закончился победой команды остального мира.

Далее на корт выйдут Кэмерон Норри и Тейлор Фритц.

Matteo Berrettini gives the lead back to Team Europe with a three-set effort against Felix Auger-Aliassime.



Europe now up 4-2 over Team World.#LaverCup pic.twitter.com/VK4A7ALBTb