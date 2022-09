ФОТО. Сборная Англии презентовала новые комплекты формы

Сборная Англии презентовала новые домашний и выездной комплекты формы. Оба выполнены в традиционных для команды цветах: домашняя – белая с синими вставками, выездная – красная.

Впервые в новой форме Англи я сыграет уже в пятницу, 23 сентября в Лиге наций против Италии:

