Джуд Беллингем стал жертвой хакеров
Звездный игрок мадридского «Реала» несколько часов рекламировал криптовалюту
21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал жертвой хакеров.
Как сообщил сам футболист в своих социальных сетях, злоумышленники завладели его паролем и использовали аккаунт для рекламы одной из криптовалют. Злоумышленники действовали очень профессионально, создав с помощью искусственного интеллекта несколько видеороликов, в которых якобы сам Беллингем рассказывает о продукте.
«Мой аккаунт в Twitter был атакован хакерами. Игнорируйте все сообщения», - написал Беллингем в своем Instagram.
Впоследствии все публикации, связанные с рекламой, были удалены.
Ранее стало известно, что Джуд Беллингем является фанатом американского рэпера.
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