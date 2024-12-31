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Испания
31 декабря 2024, 15:20 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:57
638
2

Джуд Беллингем стал жертвой хакеров

Звездный игрок мадридского «Реала» несколько часов рекламировал криптовалюту

31 декабря 2024, 15:20 | Обновлено 31 декабря 2024, 15:57
638
2
Джуд Беллингем стал жертвой хакеров
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал жертвой хакеров.

Как сообщил сам футболист в своих социальных сетях, злоумышленники завладели его паролем и использовали аккаунт для рекламы одной из криптовалют. Злоумышленники действовали очень профессионально, создав с помощью искусственного интеллекта несколько видеороликов, в которых якобы сам Беллингем рассказывает о продукте.

«Мой аккаунт в Twitter был атакован хакерами. Игнорируйте все сообщения», - написал Беллингем в своем Instagram.

Впоследствии все публикации, связанные с рекламой, были удалены.

Ранее стало известно, что Джуд Беллингем является фанатом американского рэпера.

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сборная Англии по футболу чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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MaximusOne
Через цей штучний інтелект людству настане ппц, не те що люди самі з цим погано справляються, просто штучний інтелект їм в цьому поможе, прискорить процес.
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Stan S.
Классная отмазка молодец
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