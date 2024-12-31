21-летний английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал жертвой хакеров.

Как сообщил сам футболист в своих социальных сетях, злоумышленники завладели его паролем и использовали аккаунт для рекламы одной из криптовалют. Злоумышленники действовали очень профессионально, создав с помощью искусственного интеллекта несколько видеороликов, в которых якобы сам Беллингем рассказывает о продукте.

«Мой аккаунт в Twitter был атакован хакерами. Игнорируйте все сообщения», - написал Беллингем в своем Instagram.

Впоследствии все публикации, связанные с рекламой, были удалены.

Ранее стало известно, что Джуд Беллингем является фанатом американского рэпера.