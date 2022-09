Перед матчем Шотландия – Украины почтут память королевы Елизаветы II

Официальный твиттер-аккаунт сборной Шотландии по футболу сообщил о том, что перед матчем Лиги наций против Украины почтут память королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября.

Данное мероприятие было согласовано с УЕФА. Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.

Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut