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Лига наций
20 сентября 2022, 15:07 |
240
0

Перед матчем Шотландия – Украины почтут память королевы Елизаветы II

Запланирована минута аплодисментов

20 сентября 2022, 15:07 |
240
0
Перед матчем Шотландия – Украины почтут память королевы Елизаветы II
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный твиттер-аккаунт сборной Шотландии по футболу сообщил о том, что перед матчем Лиги наций против Украины почтут память королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября.

Данное мероприятие было согласовано с УЕФА. Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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