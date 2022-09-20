Перед матчем Шотландия – Украины почтут память королевы Елизаветы II
Запланирована минута аплодисментов
Официальный твиттер-аккаунт сборной Шотландии по футболу сообщил о том, что перед матчем Лиги наций против Украины почтут память королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября.
Данное мероприятие было согласовано с УЕФА. Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 21 сентября. Начало – в 21:45 по Киеву.
Following discussions with UEFA, we can confirm that there will be a minute's applause ahead of our match against Ukraine, in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/CGEY30xwut— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 20, 2022
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