ФОТО. Жена футболиста Украины оголила грудь. Очень откровенные кадры
Анастасия Конопля показывает насколько Ефиму с ней повезло...
Жена футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия, продемонстрировала отменную форму.
Девушка в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото с зала, где она регулярно проводит тренировки.
Анастасия следит за тем, чтобы её фигура выглядела идеально и поэтому не стесняется публиковать довольно откровенный контент.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В конце 2022-го года Ефим и Анастасия женились, пара воспитывает дочку Анну-Аврору.
Напомним, что на днях футболист сделал роскошный подарок своей жене.
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