ФОТО. Жена футболиста Украины оголила грудь. Очень откровенные кадры

Жена футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия, продемонстрировала отменную форму.

Девушка в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото с зала, где она регулярно проводит тренировки.

Анастасия следит за тем, чтобы её фигура выглядела идеально и поэтому не стесняется публиковать довольно откровенный контент.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В конце 2022-го года Ефим и Анастасия женились, пара воспитывает дочку Анну-Аврору.

Напомним, что на днях футболист сделал роскошный подарок своей жене.