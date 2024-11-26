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26 ноября 2024, 06:11 |
3185
2

ФОТО. Жена футболиста Украины оголила грудь. Очень откровенные кадры

Анастасия Конопля показывает насколько Ефиму с ней повезло...

26 ноября 2024, 06:11 |
3185
2
ФОТО. Жена футболиста Украины оголила грудь. Очень откровенные кадры
Instagram. Ефим и Анастасия Конопля

Жена футболиста донецкого «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия, продемонстрировала отменную форму.

Девушка в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото с зала, где она регулярно проводит тренировки.

Анастасия следит за тем, чтобы её фигура выглядела идеально и поэтому не стесняется публиковать довольно откровенный контент.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В конце 2022-го года Ефим и Анастасия женились, пара воспитывает дочку Анну-Аврору.

Напомним, что на днях футболист сделал роскошный подарок своей жене.

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Анастасия Гладун Ефим Конопля фото lifestyle Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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