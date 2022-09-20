​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Трансляция матча пройдет на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.