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Лига наций
Шотландия
21.09.2022 21:45 - : -
УКРАИНА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:18
605
0

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча Лиги наций

20 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 07:18
605
0
Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.

Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​Трансляция матча пройдет на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.

Опрос

Голосов 5
Спрогнозируйте исход ⚽️ перенесенного матча 🏆 Лиги наций между сборными Шотландии и Украины, который пройдет 21 сентября в Глазго.

Крупная победа Шотландии

0 голосов 0.1 %

Минимальная победа Шотландии

2 голоса 40 %

Ничья

1 голос 20 %

Минимальная победа Украины

2 голоса 40 %

Крупная победа Украины

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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