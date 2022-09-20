Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 21:45 видеотрансляцию матча Лиги наций
21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сборная Украины проведет перенесенный матч Лиги наций против национальной команды Шотландии.
Матч должен был состояться еще в июне, но из-за агрессии рф в Украине УЕФА пришлось сдвинуть матчи квалификации ЧМ-2022, и для игры Шотландии с Украиной в Лиге наций пришлось искать новую дату.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украина лидирует в группе (7 очков), опережая Шотландию на один балл (6 пунктов). То есть, в очном матче сборных определится лидер после четырех туров.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций. Турнирная таблица группы B1
Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трансляция матча пройдет на телеканалах ICTV, Интер, 1+1 и Суспільне, а также на YouTube УАФ.
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Минимальная победа Шотландии
2 голоса 40 %
Ничья
1 голос 20 %
Минимальная победа Украины
2 голоса 40 %
Крупная победа Украины
0 голосов 0.1 %
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