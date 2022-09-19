Экс-тренер ПСЖ и сборной Франции может возглавить Олимпиакос
Лоран Блан вернется к тренерской работе
Сегодня «Олимпиакос» уволил с поста главного тренера команды Карлоса Корберана, который проработал с командой всего полтора месяца.
Греческий клуб активно занимается поиском нового главного тренера. По информации инсайдера Николо Скиры, приоритетным вариантом является Лоран Блан. Уже ведутся переговоры по поводу контракта до 2024 или 2025 года.
56-летний француз без работы с февраля текущего года, когда был уволен с «Аль-Райяна». Ранее Блан также работал с «Бордо», сборной Франции и «ПСЖ».
Laurent #Blanc is #Olympiacos’ main target as new coach. Talks in progress for a contract until 2024 with option for 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 19, 2022
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