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19 марта 2025, 02:28 |
56
0

ФОТО. Сексуальная эксплуатация. У жены игрока сб. Украины проблемы

Кристина Яремчук угодила в неприятную историю

19 марта 2025, 02:28 |
56
0
ФОТО. Сексуальная эксплуатация. У жены игрока сб. Украины проблемы
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, столкнулась с ограничениями в Instagram.

Она поделилась фото, где держит за руку 5-летнего сына Никиту, подписав: «Свидание».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Реакция соцсети оказалась неожиданной – её профиль ограничили на три дня из-за якобы сексуальной эксплуатации детей.

«Что происходит с Инстой?» – возмутилась Кристина в сторис.

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фото lifestyle Роман Яремчук Кристина Яремчук Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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