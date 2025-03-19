Другие новости19 марта 2025, 02:28 |
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ФОТО. Сексуальная эксплуатация. У жены игрока сб. Украины проблемы
Кристина Яремчук угодила в неприятную историю
19 марта 2025, 02:28 |
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Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, столкнулась с ограничениями в Instagram.
Она поделилась фото, где держит за руку 5-летнего сына Никиту, подписав: «Свидание».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Реакция соцсети оказалась неожиданной – её профиль ограничили на три дня из-за якобы сексуальной эксплуатации детей.
«Что происходит с Инстой?» – возмутилась Кристина в сторис.
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