ФОТО. Сексуальная эксплуатация. У жены игрока сб. Украины проблемы

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, столкнулась с ограничениями в Instagram.

Она поделилась фото, где держит за руку 5-летнего сына Никиту, подписав: «Свидание».

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Реакция соцсети оказалась неожиданной – её профиль ограничили на три дня из-за якобы сексуальной эксплуатации детей.

«Что происходит с Инстой?» – возмутилась Кристина в сторис.