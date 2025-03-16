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16 марта 2025, 03:24 |
325
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим

Веселая жизнь семейства Яремчук

16 марта 2025, 03:24 |
325
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим
Instagram. Кристина Яремчук

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, поделилась фото из ресторана, подписав его «Date❤️».

На этот раз её спутником стал не муж, а маленький сын.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вечер был особенным: Кристина устроила для него очень милый и вкусный ужин.

Улыбка сына на фото — доказательство того, что этот вечер стал для него незабываемым.

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фото lifestyle Кристина Яремчук Роман Яремчук Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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