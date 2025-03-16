ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим

Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, поделилась фото из ресторана, подписав его «Date❤️».

На этот раз её спутником стал не муж, а маленький сын.

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Вечер был особенным: Кристина устроила для него очень милый и вкусный ужин.

Улыбка сына на фото — доказательство того, что этот вечер стал для него незабываемым.