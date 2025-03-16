Другие новости16 марта 2025, 03:24 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины побывала на свидании с другим
Веселая жизнь семейства Яремчук
16 марта 2025, 03:24 |
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Жена нападающего «Олимпиакоса» и сборной Украины Романа Яремчука, Кристина Яремчук, поделилась фото из ресторана, подписав его «Date❤️».
На этот раз её спутником стал не муж, а маленький сын.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Вечер был особенным: Кристина устроила для него очень милый и вкусный ужин.
Улыбка сына на фото — доказательство того, что этот вечер стал для него незабываемым.
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