Лига чемпионов15 сентября 2022, 13:58 |
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Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду
Гол Стоунза достойный конкурент шедевру Холанда?
15 сентября 2022, 13:58 |
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Официальный сайт УЕФА опубликовал имена 4 футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов:
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
- Артур Гомес (Бразилия, «Спортинг»)
- Мислав Оршич (Хорватия, «Динамо» Загреб)
- Джон Стоунз (Англия, «Манчестер Сити»)
Отметим, что на прошлой неделе эту награду получил Киллиан Мбаппе.
Haaland, Arthur Gomes, Oršić, Stones...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2022
Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW || @Heineken || #UCL
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