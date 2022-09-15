Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена 4 футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов:

Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)

(Норвегия, «Манчестер Сити») Артур Гомес (Бразилия, «Спортинг»)

(Бразилия, «Спортинг») Мислав Оршич (Хорватия, «Динамо» Загреб)

(Хорватия, «Динамо» Загреб) Джон Стоунз (Англия, «Манчестер Сити»)

Отметим, что на прошлой неделе эту награду получил Киллиан Мбаппе.