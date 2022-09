Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена 4 футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов:

Отметим, что на прошлой неделе эту награду получил Киллиан Мбаппе.

Haaland, Arthur Gomes, Oršić, Stones...



Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW || @Heineken || #UCL