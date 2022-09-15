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  4. Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 13:58 |
850
0

Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду

Гол Стоунза достойный конкурент шедевру Холанда?

15 сентября 2022, 13:58 |
850
0
Кто забил гол недели в ЛЧ? Стали известны претенденты на эту награду
Getty Images/Global Images Ukraine. Холанд и Стоунз

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена 4 футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов:

  • Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»)
  • Артур Гомес (Бразилия, «Спортинг»)
  • Мислав Оршич (Хорватия, «Динамо» Загреб)
  • Джон Стоунз (Англия, «Манчестер Сити»)

Отметим, что на прошлой неделе эту награду получил Киллиан Мбаппе.

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Артур Гомес Эрлинг Холанд Мислав Оршич Джон Стоунз Лига чемпионов лучший гол видео
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Источник УЕФА
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