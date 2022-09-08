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  4. ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота Ювентуса назван лучшим в 1-м туре ЛЧ
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:24
864
0

ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота Ювентуса назван лучшим в 1-м туре ЛЧ

Француз выиграл конкуренцию даже у шедевра от Гримальдо

08 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:24
864
0
ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота Ювентуса назван лучшим в 1-м туре ЛЧ
Instagram. Килиан Мбаппе

Гол форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» (2:1) признали лучшим в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также среди претендентов на эту номинацию были:

  • Гол Алехандро Гримальдо («Бенфика») против израильского «Маккаби» Хайфа (2:0);
  • Гол Феррана Торреса («Барселона») против чешской «Виктории» Пльзень (5:1);
  • Гол Лероя Сане («Бавария») против миланского «Интера» (2:0).
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Килиан Мбаппе Лерой Сане Алехандро Гримальдо Ферран Торрес ПСЖ ПСЖ - Ювентус Лига чемпионов лучший гол
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Источник УЕФА
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