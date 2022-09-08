Лига чемпионов08 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:24
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ВИДЕО. Гол Мбаппе в ворота Ювентуса назван лучшим в 1-м туре ЛЧ
Француз выиграл конкуренцию даже у шедевра от Гримальдо
08 сентября 2022, 16:23 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:24
864
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Гол форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Ювентуса» (2:1) признали лучшим в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Также среди претендентов на эту номинацию были:
- Гол Алехандро Гримальдо («Бенфика») против израильского «Маккаби» Хайфа (2:0);
- Гол Феррана Торреса («Барселона») против чешской «Виктории» Пльзень (5:1);
- Гол Лероя Сане («Бавария») против миланского «Интера» (2:0).
Goal of the Week! ⚽️ A, B, C or D? 🤷#UCLGOTW | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2022
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