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Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 07 сентября 2022, 11:57
316
1

ВИДЕО. Шедевр от Гримальдо! Как испанец укрепил преимущество Бенфики

В девятку дальним ударом, фантастика!

07 сентября 2022, 11:39 | Обновлено 07 сентября 2022, 11:57
316
1
ВИДЕО. Шедевр от Гримальдо! Как испанец укрепил преимущество Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 6 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапе ЛЧ между «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа. Португальский клуб уверенно разобрался с израильтянами у себя дома со счетом 2:0.

Матч не привлекал много внимания перед стартом, но все таки испанскому левому защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо удалось украсить игру своим потрясающим результативным ударом.

На 54-й минуте Алекс невероятным ударом из-за предела штрафной выстрелил в ближнюю девятку и поразил ворота «Маккаби». Коэну, который стоял на воротах израильского клуба, оставалось только развести руками и доставать мяч из сетки.

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Источник Sport.ua
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