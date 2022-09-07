ВИДЕО. Шедевр от Гримальдо! Как испанец укрепил преимущество Бенфики

Вчера, 6 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапе ЛЧ между «Бенфикой» и «Маккаби» Хайфа. Португальский клуб уверенно разобрался с израильтянами у себя дома со счетом 2:0.

Матч не привлекал много внимания перед стартом, но все таки испанскому левому защитнику «Бенфики» Алексу Гримальдо удалось украсить игру своим потрясающим результативным ударом.

На 54-й минуте Алекс невероятным ударом из-за предела штрафной выстрелил в ближнюю девятку и поразил ворота «Маккаби». Коэну, который стоял на воротах израильского клуба, оставалось только развести руками и доставать мяч из сетки.