Группа Н. ПСЖ обыграл Ювентус, Бенфика справилась с Маккаби Хайфа

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе Н. «Бенфика», которая не пустила в групповой этап «Динамо» Киев, начала с уверенной победы над «Маккаби» Хайфа.

В центральном матче группы «ПСЖ» дома минимально обыграл «Ювентус» благодаря дублю Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» - «Ювентус» - 2:1

Голы: 1:0 – 5 Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.

«ПСЖ» – Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.

«Ювентус» – Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.

Предупреждения: Бремер (25), Рамос (25), Миретти (45), Верратти (65), Данило (73).

«Бенфика» - «Маккаби» Хайфа – 2:0

Голы: 1:0 – 49 Рафа Силва, 2:0 – 54 Гримальдо.

«Бенфика» – Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46).

«Маккаби» Хайфа – Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67; Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78).

Предупреждения: Гонсалу Рамуш (44), Лави (59), Сек (63).

Турнирная таблица группы Н: