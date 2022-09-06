Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Группа Н. ПСЖ обыграл Ювентус, Бенфика справилась с Маккаби Хайфа
Лига Чемпионов
Бенфика
06.09.2022, FT 2 : 0
Маккаби Хайфа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
06 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:00
408
0

Группа Н. ПСЖ обыграл Ювентус, Бенфика справилась с Маккаби Хайфа

Обидчики «Динамо» Киев стартовали с победы

06 сентября 2022, 23:59 | Обновлено 07 сентября 2022, 00:00
408
0
Группа Н. ПСЖ обыграл Ювентус, Бенфика справилась с Маккаби Хайфа
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи первого тура Лиги чемпионов в группе Н. «Бенфика», которая не пустила в групповой этап «Динамо» Киев, начала с уверенной победы над «Маккаби» Хайфа.

В центральном матче группы «ПСЖ» дома минимально обыграл «Ювентус» благодаря дублю Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» - «Ювентус» - 2:1
Голы: 1:0 – 5 Мбаппе, 2:0 – 22 Мбаппе, 2:1 – 53 Маккенни.

«ПСЖ» – Доннарумма, Хакими (Мукиеле, 78), Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш, Верратти (Саншеш, 87), Витинья (Данилу Перейра, 78), Месси (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.

«Ювентус» – Перин, Бонуччи, Данило, Бремер, Куадрадо (Де Шильо, 74), Костич, Паредес, Рабьо (Кин, 87), Миретти (Маккенни, 46), Милик (Локателли, 68), Влахович.

Предупреждения: Бремер (25), Рамос (25), Миретти (45), Верратти (65), Данило (73).

«Бенфика» - «Маккаби» Хайфа – 2:0
Голы: 1:0 – 49 Рафа Силва, 2:0 – 54 Гримальдо.

«Бенфика» – Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Гримальдо, Жоау Мариу (Шикинью, 79), Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 79), Флорентину, Фернандес, Нерес (Эурснес, 65), Гонсалу Рамуш (Муса, 46).

«Маккаби» Хайфа – Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Сек (Подгоряну, 67; Менахем, 78), Хазиза, Шери, Лави, Аль-Фаз (Абу-Фани, 32), Давид (Ацили, 46), Пьерро (Рукавица, 78).

Предупреждения: Гонсалу Рамуш (44), Лави (59), Сек (63).

Турнирная таблица группы Н:

По теме:
Фабрицио РОМАНО: «Вот почему Шахтер хотел за Мудрика более 50 миллионов»
Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча
Томас ТУХЕЛЬ: «Удивлен выступлением Челси»
ПСЖ Ювентус ПСЖ - Ювентус Лига чемпионов Бенфика Маккаби Хайфа
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Баскетбол | 06 сентября 2022, 09:40 13
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!
Футбол | 06 сентября 2022, 23:46 0
Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!
Разгром в Лейпциге. Лассина Траоре вернулся и поставил финальную точку!

Невероятный матч Лиги чемпионов увидели зрители в Германии

Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
Футбол | 06.09.2022, 12:29
Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
Странное решение от УЕФА. Шахтер не сможет использовать логотип United24
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Баскетбол | 06.09.2022, 19:51
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.09.2022, 23:59
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
Реванш состоялся. Украина победила Италию на Евробаскете
05.09.2022, 23:54 31
Баскетбол
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
Где Динамо, где? Как выглядит турнирная таблица УПЛ после трех туров
05.09.2022, 20:30 19
Футбол
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 06:30 55
Футбол
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
Руис и Ортис созданы для шоу. Но для Энди поединок точно не будет простым
05.09.2022, 00:15 3
Бокс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
Уронил его хуком! Руис победил Ортиса по очкам и стал претендентом на пояс
05.09.2022, 08:25 9
Бокс
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов РБ Лейпциг – Шахтер
06.09.2022, 03:05 4
Футбол
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Остановите подсчет!»
06.09.2022, 09:39 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности