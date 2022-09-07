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Лига Чемпионов
ПСЖ
06.09.2022, FT 2 : 1
Ювентус
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 02:05 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:33
118
0

ПСЖ – Ювентус – 2:1. Дубль Мбаппе! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 02:05 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:33
118
0
ПСЖ – Ювентус – 2:1. Дубль Мбаппе! Видео голов и обзор матча
УЕФА. Килиан Мбаппе

6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» дома обыграл «Ювентус» (2:1).

Голы забили: Килиан Мбаппе, 5, 22 – Уэстон Маккенни, 53

ПСЖ – Ювентус – 2:1. Дубль Мбаппе! Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин.

ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 22 мин.

ГОЛ! 2:1. Уэстон Маккенни, 53 мин.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Ювентус Килиан Мбаппе ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Ювентус видео голов и обзор Уэстон Маккенни
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Источник Sport.ua
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