Лига чемпионов07 сентября 2022, 02:05 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:33
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ПСЖ – Ювентус – 2:1. Дубль Мбаппе! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 02:05 | Обновлено 07 сентября 2022, 02:33
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6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» дома обыграл «Ювентус» (2:1).
Голы забили: Килиан Мбаппе, 5, 22 – Уэстон Маккенни, 53
ПСЖ – Ювентус – 2:1. Дубль Мбаппе! Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Килиан Мбаппе, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Килиан Мбаппе, 22 мин.
ГОЛ! 2:1. Уэстон Маккенни, 53 мин.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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