ПСЖ – Юве, Севилья – Ман Сити и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 сентября в 22:00 поединки 1-го тура Лиги чемпионов
6 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.
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Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
🏆 Лига чемпіонів. 1-й тур, 6 вересня
- 22:00. Бенфика (Португалия) – Маккаби Хайфа (Израиль)
- 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Милан (Италия)
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Ювентус (Италия)
- 22:00. Севилья (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
- 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания)
22:00. Бенфика – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. РБ Зальцбург – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. ПСЖ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. Севилья – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
22:00. Селтик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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