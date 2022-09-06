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Лига чемпионов
06 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:46
1972
0

ПСЖ – Юве, Севилья – Ман Сити и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 сентября в 22:00 поединки 1-го тура Лиги чемпионов

06 сентября 2022, 21:45 | Обновлено 06 сентября 2022, 21:46
1972
0
ПСЖ – Юве, Севилья – Ман Сити и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
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6 сентября в 22:00 проходят матчи 1-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

🏆 Лига чемпіонів. 1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Маккаби Хайфа (Израиль)
  • 22:00. РБ Зальцбург (Австрия) – Милан (Италия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Ювентус (Италия)
  • 22:00. Севилья (Испания) – Манчестер Сити (Англия)
  • 22:00. Селтик (Шотландия) – Реал Мадрид (Испания)

22:00. Бенфика – Маккаби Хайфа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. РБ Зальцбург – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. ПСЖ – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Севилья – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:00. Селтик – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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