Уже первый игровой день группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/2023 подарит нам противостояние грандов европейского футбола – «ПСЖ» и «Ювентуса».

«ПСЖ»

Прошлый сезон Лиги чемпионов для «ПСЖ» завершился уже на стадии 1/8 финала – тогда подопечные Маурисио Почеттино в напряженном противостоянии уступили будущему чемпиону турнира, «Реалу». Постоянные неудачи в Лиге чемпионов надоели амбициозному руководству парижан, и Почеттино был отправлен в отставку.

Кандидатура ему на замену была выбрана далеко не самая очевидная. «ПСЖ» имел возможность пригласить к себе практически любого тренера мира, но выбор сделал в пользу Кристофа Гальтье. Да, год назад это специалист сотворил сенсацию, и с «Лиллем» обошел все тот же «ПСЖ» в чемпионской гонке в Лиге 1. Однако по европейским меркам Гальтье топ-тренером назвать пока что язык не повернется.

Что касается состава команды, то масштабной перестройки этим летом в ПСЖ мы не увидели: состав все такой же возрастной и звездный, нацеленный на завоевание трофеев здесь и сейчас. Главным достижением «ПСЖ» на рынке можно назвать продление контракта с Килианом Мбаппе.

В новом сезоне Лиги 1 «ПСЖ» стартовал убедительно: 5 побед и ничья с «Монако» в шести стартовых турах. Однако чемпионством во Франции никого уже не удивишь – нужен успех в Лиге чемпионов. «ПСЖ» наряду с «Ювентусом» - фавориты группы, однако, когда в соперниках есть такая команда как нынешняя «Бенфика», то отдавать путевки в плей-офф никому заранее точно не стоит.

«Ювентус»

«Ювентус» в прошлом сезоне вылетел из Лиги чемпионов на той же стадии, что и «ПСЖ» – 1/8 финала. Обидчиком туринцев стала главная сенсация турнира – «Вильярреал», который добрался в итоге до стадии полуфинала.

Лето для «Ювентуса» прошло по полностью противоположному пути в сравнении с «ПСЖ»: без изменений на тренерском мостике, но с серьезной перестройкой в составе команды. Ушли такие весомые личности как Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески, Дуглас Коста, Арон Рэмзи (все – свободные агенты), продан за большие деньги в «Баварию» Маттейс Де Лигт, а Артур отправился в аренду в «Ливерпуль».

Подписания не менее масштабные, при чем два из них – как раз из «ПСЖ»: Анхель Ди Мария (свободный агент) и Леандро Паредес (аренда). Также пришли в команду Поль Погба, Аркадиуш Милик, латераль Филип Костич и лучший защитник прошлого сезона Серии А Глейсон Бремер. Милик уже забил дебютный гол в новой команде, Погба угодил в лазарет, а Ди Мария успел и то, и другое.

Старт в Серии А у команды Массимильяно Аллегри получился неубедительным. Касается это и содержания игры, и результата – 2 победы и 3 ничьих в трех стартовых матчах. К матчу с «ПСЖ» туринцы подходят в статусе андердогов.

История встреч

На данный момент «Ювентус» и «ПСЖ» провели между собой 8 матчей. У «Ювентуса» тотальное преимущество: 6 побед и 2 ничьи. Разница голов – 17-6.

Прогноз на противостояние

Сейчас расстановка сил совсем иная, и «ПСЖ» вполне по силам с девятой попытки таки одержать первую в истории победу над «Ювентусом». Коэффициент на это – 1,36.

6 сентября, вторник