Мбаппе назвал лучший клуб мира

Французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свои ощущения от игры за «Реал»:

Все, чего я хотел – играть здесь, на «Бернабеу», в этой футболке. Когда все люди скандируют мое имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я начинал как фанат Зинедина Зидана и «галактикос». «Реал» – лучший клуб в мире, и у него есть аура, которой нет у других. Я парень, по лицу которого видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика.