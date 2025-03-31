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Испания
31 марта 2025, 12:57 | Обновлено 31 марта 2025, 13:01
780
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Мбаппе назвал лучший клуб мира

Французский страйкер очевидно выделил мадридский «Реал»

31 марта 2025, 12:57 | Обновлено 31 марта 2025, 13:01
780
1
Мбаппе назвал лучший клуб мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский страйкер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свои ощущения от игры за «Реал»:

Все, чего я хотел – играть здесь, на «Бернабеу», в этой футболке. Когда все люди скандируют мое имя. Забивать голы. Быть счастливым. Я начинал как фанат Зинедина Зидана и «галактикос». «Реал» – лучший клуб в мире, и у него есть аура, которой нет у других. Я парень, по лицу которого видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив».

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, забил 32 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на Роналду, туда сватают Довбика.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.com
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Мбаппе так хотів у Реал, що розсварився з керівництвом ПСЖ. Звичайно, для нього Реал - найкращий клуб
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