В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле принимал «Леганес». Ворота «Реала» в этом матче защищал Андрей Лунин.

Килиан Мбаппе вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 32-й минуте. Но еще да перерыва «Леганес» забил два мяча. В обоих эпизодах вина лежит на обороне «Реала».

Во втором тайме голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу. Андрей Лунин сделал за матч один сейв.

Артем Онещак: Лунин в голах не виноват.

Dfkbvj: Такое впечатление, что Лунина тупо сливают (под Куртуа) – защите похеру все!!!

Nazar Banera: Обычно в Реал переходили игроки из слабых клубов, а Мбаппе был сразу суперзвездой.

Octopus: Хорошо, что выиграли, а то на Лунина повесили бы всех собак.

Bellingismo: Они выходят в поле, чтобы опозориться. Я надеюсь, что в конце сезона дедушку выгонят и уберут со скамейки запасных, что он уедет в Бразилию, мы должны были отправить его, когда у нас была возможность.

Gerardo: Родриго и Винисиус на очень плохом уровне, они не делают хорошего.

Gato83: Прекрасный Лунин. Есть болельщики, которые выбрали бы поражение, а не увидели такую ​​победу «Реала», но это не в наших руках, я надеюсь, что ситуация улучшится.

Eyad Elsodany: Поздравляю Лунина, но, по моему скромному мнению, Куртуа должен играть против «Барселоны».