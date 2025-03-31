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Испания
31 марта 2025, 13:31 | Обновлено 31 марта 2025, 13:45
526
1

«Лунин в голах не виноват». Реакция болельщиков на камбэк Реала

Мадридский «Реал» одержал волевую победу в матче с «Леганесом»

31 марта 2025, 13:31 | Обновлено 31 марта 2025, 13:45
526
1
«Лунин в голах не виноват». Реакция болельщиков на камбэк Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле принимал «Леганес». Ворота «Реала» в этом матче защищал Андрей Лунин.

Килиан Мбаппе вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 32-й минуте. Но еще да перерыва «Леганес» забил два мяча. В обоих эпизодах вина лежит на обороне «Реала».

Во втором тайме голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу. Андрей Лунин сделал за матч один сейв.

Артем Онещак: Лунин в голах не виноват.

Dfkbvj: Такое впечатление, что Лунина тупо сливают (под Куртуа) – защите похеру все!!!

Nazar Banera: Обычно в Реал переходили игроки из слабых клубов, а Мбаппе был сразу суперзвездой.

Octopus: Хорошо, что выиграли, а то на Лунина повесили бы всех собак.

Bellingismo: Они выходят в поле, чтобы опозориться. Я надеюсь, что в конце сезона дедушку выгонят и уберут со скамейки запасных, что он уедет в Бразилию, мы должны были отправить его, когда у нас была возможность.

Gerardo: Родриго и Винисиус на очень плохом уровне, они не делают хорошего.

Gato83: Прекрасный Лунин. Есть болельщики, которые выбрали бы поражение, а не увидели такую ​​победу «Реала», но это не в наших руках, я надеюсь, что ситуация улучшится.

Eyad Elsodany: Поздравляю Лунина, но, по моему скромному мнению, Куртуа должен играть против «Барселоны».

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Реал - Леганес Реал Мадрид Леганес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе Джуд Беллингем реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Saar
Ага,  на цьому сайті є юзери, які так тоже говорять. Методичка у вас спільна?
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