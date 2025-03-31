«Лунин в голах не виноват». Реакция болельщиков на камбэк Реала
Мадридский «Реал» одержал волевую победу в матче с «Леганесом»
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Реал» на своем поле принимал «Леганес». Ворота «Реала» в этом матче защищал Андрей Лунин.
Килиан Мбаппе вывел хозяев вперед, реализовав пенальти на 32-й минуте. Но еще да перерыва «Леганес» забил два мяча. В обоих эпизодах вина лежит на обороне «Реала».
Во втором тайме голы Беллингема и Мбаппе принесли «Реалу» победу. Андрей Лунин сделал за матч один сейв.
Артем Онещак: Лунин в голах не виноват.
Dfkbvj: Такое впечатление, что Лунина тупо сливают (под Куртуа) – защите похеру все!!!
Nazar Banera: Обычно в Реал переходили игроки из слабых клубов, а Мбаппе был сразу суперзвездой.
Octopus: Хорошо, что выиграли, а то на Лунина повесили бы всех собак.
Bellingismo: Они выходят в поле, чтобы опозориться. Я надеюсь, что в конце сезона дедушку выгонят и уберут со скамейки запасных, что он уедет в Бразилию, мы должны были отправить его, когда у нас была возможность.
Gerardo: Родриго и Винисиус на очень плохом уровне, они не делают хорошего.
Gato83: Прекрасный Лунин. Есть болельщики, которые выбрали бы поражение, а не увидели такую победу «Реала», но это не в наших руках, я надеюсь, что ситуация улучшится.
Eyad Elsodany: Поздравляю Лунина, но, по моему скромному мнению, Куртуа должен играть против «Барселоны».
🏁 @RealMadrid 3-2 @CDLeganes— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 29, 2025
⚽ 32' @KMbappe (p)
⚽ 34' Diego García
⚽ 41' Raba
⚽ 47' @BellinghamJude
⚽ 76' @KMbappe
👉 @Emirates pic.twitter.com/wHPPOJYmWV
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