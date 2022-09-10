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Россия
10 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:37
600
2

Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф

Товарняк Боснии и россии планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре

10 сентября 2022, 01:10 | Обновлено 10 сентября 2022, 01:37
600
2
Я солидарен с украинцами! Лидер боснийцев Джеко выступил против игры с рф
ФК Интер. Эдин Джеко

Лидер сборной Боснии и Герцеговины и миланского «Интера» Эдин Джеко выступил против проведения товарищеского матча со сборной рф в питере, информирует боснийский ресурс BiHfootball со ссылкой на Klix.

Эдин Джеко заявил: «Я против игры с россией, я сказал об этом футбольной федерации. Я солидарен с народом Украины в это непростое для него время».

Другой игрок боснийцев Анел Ахмедходжич, центральный защитник английского клуба «Ноттингем Форест», отметил: «Я был очень шокирован, когда узнал это. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я против этой игры. Мы все знаем, что происходит, и было бы большой ошибкой играть с россией. У меня есть друг из Украины, и когда я увидел это, я был очень разочарован».

Футбольные руководители Боснии и Герцеговины приняли решение провести товарищеский матч национальной команды против сборной рф. Товарняк планируется сыграть в ноябре в стране-агрессоре. И в УЕФА, на удивление, не возражают против такого матча

Ведущие игроки национальной команды Боснии близки к принятию решения, что не полетят на спарринг в россию. Эдин Джеко, Миралем Пьянич и Анел Ахмедходжич готовы отказаться от такой игры.

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Источник Sport.ua
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