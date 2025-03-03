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Украина. Первая лига
03 марта 2025, 13:33 | Обновлено 03 марта 2025, 13:40
213
0

Металлист 1925 – Прикарпатье – 1:2. Видео голов и обзор матча

Команды Первой лиги сыграли контрольный матч

03 марта 2025, 13:33 | Обновлено 03 марта 2025, 13:40
213
0
Металлист 1925 – Прикарпатье – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» продолжают подготовку ко второй части сезона. Команды в рамках учебно-тренировочных сборов провели контрольный поединок.

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице пятое место. «Прикарпатье» занимает 14 позицию и во второй части сезона будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Счет в матче открыли подопечные Патрика ван Леувена. Гол на свой счет записал Владлен Юрченко. «Прикарпатье» отыгралось на 37-й минуте благодаря точному удару Андрея Хомы. А победу клубу из Ивано-Франковска принес Мирослав Трофимюк.

Товарищеский матч. 1 марта, Винники

«Металлист 1925» – «Прикарпатье» – 1:2

Голы: Юрченко 18 – Хома 37, Трофимюк 51

«Металлист 1925»: Мозиль (Коваленко 72), Гусев (Смитюх 77), Салюк, Сабиев, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко (к), Педро Артур (Нагнойный 77), Рашица, Мба (Борячук 77).

«Прикарпатье»: Бобинец (Кучерук 46), Демкив, Швец (Болденков 46), Француз (к), Романюк, Геник (Цибульник 64), Стадник (Хруник 85), Бучакчийский, Беспалько (Соловьев 46), Рудюк, Хома (Трофимюк 40).

Предупреждения: Сабиев 32 – Демкив 25.

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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