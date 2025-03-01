01.03.2025 15:00 - : -
Украина. Первая лига01 марта 2025, 15:00 |
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Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
01 марта 2025, 15:00 |
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Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.
1 марта в 15:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Нива Винница.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на базе клуба Рух в Винниках (Львов).
Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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