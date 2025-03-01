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Товарищеские матчи
Металлист 1925
01.03.2025 15:00 - : -
Прикарпатье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 марта 2025, 15:00 |
402
0

Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

01 марта 2025, 15:00 |
402
0
Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские клубы проводят контрольный матч на зимних сборах.

1 марта в 15:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Нива Винница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на базе клуба Рух в Винниках (Львов).

Металлист 1925 выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист 1925 – Прикарпатье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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