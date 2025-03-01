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01.03.2025 15:00 - : -
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Украина. Первая лига
01 марта 2025, 14:37 | Обновлено 01 марта 2025, 14:59
289
0

Металлист 1925 и Прикарпатье проводят спарринг. Стартовые составы

Команды Первой лиги продолжают подготовку к возобновлению чемпионата

01 марта 2025, 14:37 | Обновлено 01 марта 2025, 14:59
289
0
Металлист 1925 и Прикарпатье проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграют контрольный матч.

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице пятое место. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 3 поражения).

«Прикарпатье» набрало 13 очков (3 победы, 4 ничьи и 7 поражений). Команда занимает 14 место и во второй части сезона будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Деннис Гентенар стал тренером вратарей «Металлиста 1925».

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Металлист 1925 Прикарпатье Ивано-Франковск товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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