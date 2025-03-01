Металлист 1925 и Прикарпатье проводят спарринг. Стартовые составы

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» проводят учебно-тренировочные сборы. В субботу, 1 марта, команды сыграют контрольный матч.

«Металлист 1925» и «Прикарпатье» выступают в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице пятое место. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей (7 побед, 4 ничьи и 3 поражения).

«Прикарпатье» набрало 13 очков (3 победы, 4 ничьи и 7 поражений). Команда занимает 14 место и во второй части сезона будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что Деннис Гентенар стал тренером вратарей «Металлиста 1925».